BTS có đêm nhạc đầu tiên ở Hàn Quốc sau 3 năm

Sau thời gian vắng bóng trong các hoạt động biểu diễn công khai ở Hàn Quốc, BTS vừa tái ngộ khán giả xứ kim chi với chuỗi concert.

Ngày 12/3, Chosun Ilbo đưa tin buổi hòa nhạc Permission to Dance on Stage của BTS diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là concert trực tiếp đầu tiên của nhóm nhạc nhà HYPE tại quê nhà sau 3 năm bị hạn chế vì dịch Covid-19.

Theo Chosun Ilbo, đêm diễn đầu tiên của nhóm diễn ra tại sân vận động Jamsil Olympic với sự tham gia của 15.000 khán giả trên tổng sức chứa 70.000 ghế. Do quy định phòng chống dịch bệnh, người hâm mộ được yêu cầu đeo khẩu trang suốt thời gian theo dõi đêm nhạc, cấm la hét và cổ vũ.

BTS vừa có đêm nhạc hoành tráng tại Jamsil Olympic, Seoul. Ảnh: KoreaBoo.

Tại sự kiện, BTS trình diễn loạt ca khúc hit, từng làm nên tên tuổi của nhóm ở cả thị trường âm nhạc Hàn Quốc và thế giới như On, Fire, Dope, DNA, Blue & Grey, Blood, Sweat & Tears, Fake Love, Boy With Luv, Dynamite, Permission to Dance và Butter.

Trên sân khấu, thành viên Jung Kook và Suga bày tỏ sự xúc động khi được trình diễn trực tiếp trước hàng nghìn khán giả Hàn Quốc. "Đây là concert trực tiếp đầu tiên của chúng tôi tại quê nhà sau 3 năm, nhưng tôi lại có cảm giác như mình đã vắng bóng hơn 20 năm. Trước đây, chúng tôi luôn hứa hẹn rằng các bạn hãy đợi nhóm thêm ít thời gian, nhưng hóa ra ngày gặp nhau lại lâu đến vậy. Tôi nhớ các bạn rất nhiều và tôi rất trân trọng khoảnh khắc này", Jung Kook nói.

Theo Insight, sau 3 buổi hòa nhạc tại Hàn Quốc, BTS sẽ sang Mỹ tổ chức liveshow từ ngày 8/4. Nhóm cũng đang trong quá trình sản xuất album mới để tái xuất đường đua âm nhạc.

BTS hiện được đánh giá là một trong những nhóm nhạc thành công nhất Hàn Quốc. Đầu năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc xếp hạng BTS đứng đầu trong danh sách 10 sao Hàn có sức ảnh hưởng nhất xứ kim chi.