Bruno Mars lập ban nhạc với rapper Anderson .Paak

Cùng với rapper Anderson .Paak, Bruno Mars thành lập nhóm Silk Sonic. Bộ đôi đã thu âm xong một album cho người hâm mộ.

Theo NME, trên trang cá nhân, danh ca Bruno Mars tiết lộ anh đã thành lập ban nhạc mang tên Silk Sonic với rapper Anderson .Paak. Đĩa đơn đầu tiên của bộ đôi chuẩn bị ra mắt khán thính giả vào ngày 5/3.

Họ cũng đã sớm thu âm một album hoàn chỉnh. Đĩa nhạc dự kiến mang tên An Evening with Silk Sonic sẽ ra mắt công chúng trong thời gian tới sau đĩa đơn mở đường.

Đĩa đơn mở đường cho album của Silk Sonic sẽ ra mắt công chúng từ 5/3. Ảnh: NME.

Bruno Mars và Anderson .Paak vốn là hai người bạn thân. Rapper từng tham gia chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 24K Magic World Tour của Mars hồi năm 2017.

Người hâm mộ từng đồn đoán về màn cộng tác của hai nghệ sĩ sau khi một clip cho thấy bộ đôi làm việc cùng tay guitar lừng danh Nile Rodgers và một thành viên của Disclosure tại phòng thu Abbey Road, London (Anh) xuất hiện trên mạng xã hội.

Kể từ sau album đình đám 24K Magic hồi 2016, Bruno Mars chưa tung ra đĩa nhạc mới. Cùng với hai album buổi đầu sự nghiệp là Doo-Wops & Hooligans (2010) và Unorthodox Jukebox (2012), Mars đã chinh phục nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, cũng như gặt hái vô số giải thưởng âm nhạc uy tín.

Bruno Mars và Anderson .Paak là hai người bạn thân. Họ từng đi lưu diễn chung vào năm 2017. Ảnh: Forbes.

Gần nhất, Bruno Mars góp giọng trong Blow - ca khúc nằm trong album hợp tuyển của Ed Sheeran và Chris Stapleton mang tên No. 6 Collaborations Project (2019), và nhạc phẩm Please Me (2019) của Cardi B.

Anderson .Paak năm nay 35 tuổi, tên thật là Brandon Paak Anderson. Rapper từng phát hành bốn album phòng thu bao gồm Venice (2014), Malibu (2016), Oxnard (2018) và Ventura (2019).