Brooklyn Beckham bị vợ cắt khỏi phim

Nicola Peltz đánh giá ngoại hình và khả năng diễn xuất của Brooklyn Beckham chưa phù hợp để đóng phim do cô làm đạo diễn.

Brooklyn Beckham tháp tùng vợ dự sự kiện sau lễ cưới.

Theo The Things, trong cuộc phỏng vấn gần đây, Nicola Peltz giải thích lý do cắt Brooklyn Beckham khỏi Lola James - bộ phim độc lập do cô đồng đạo diễn với Virginia Madsen.

Nicola cho biết Brooklyn khao khát tham gia bộ phim này. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của anh chưa đủ và không thuyết phục được vợ mình. Mặc dù được chồng ra sức năn nỉ, Nicola vẫn cương quyết lắc đầu.

Giải thích cho tình huống đó, diễn viên 27 tuổi kể lại: "Khi anh ấy ngỏ lời xuất hiện trong phim, tôi thốt lên: 'Ôi trời ơi, em sẽ rất vinh dự, nhưng ê-kíp phải ngụy trang cho anh'. Rõ ràng chồng tôi xăm trổ đầy mình và anh ấy là người Anh, nói giọng Anh. Vì vậy, chúng tôi chỉ cho anh ấy xuất hiện ở vài phân đoạn rất nhỏ. Nhưng ở một cảnh, chồng tôi bảo: 'Anh có thể bật micro lên được không? Anh muốn thoại một đoạn'".

Nicola Peltz cho rằng chồng không phù hợp với bộ phim do cô làm đạo diễn. Ảnh: @nicolaannepeltzbeckham.

Không mất thời gian suy nghĩ, Nicola nhanh chóng từ chối. Cuối cùng cô cắt chồng ra khỏi phim. Khi bị Brooklyn chất vấn, nữ diễn viên chỉ biết xoa dịu bằng những câu nói yêu thương.

Tháng 3/2021, Nicola Peltz thông báo lấn sân sang vai trò mới. Nữ diễn viên chịu trách nhiệm viết kịch bản và đạo diễn bộ phim độc lập Lola James cùng Bria Vinaite. Trong phim này, con dâu David Beckham cũng vào vai nữ chính.

Deadline cho biết phim lấy bối cảnh năm 2002 và theo chân cô gái trẻ Lola (19 tuổi) trên hành trình chiến đấu cứu em trai khỏi ngôi nhà độc hại. Nhân vật sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, bao gồm cuộc chiến với chứng nghiện ma túy của bản thân.

Quá trình quay phim bắt đầu vào năm 2021 và kết thúc cùng năm. Bên cạnh Nicola Peltz, Virginia Madsen, một số diễn viên khác của phim đã được công bố là Richie Merritt, Trevor Long, Raven Goodwin và Luke David Blumm. Tác phẩm chưa được ấn định ngày ra mắt.