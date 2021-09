Britney Spears và những ngôi sao được Time vinh danh trong năm 2021

Tại Oscar lần thứ 93, Daniel Kaluuya giành tượng vàng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai diễn trong Judas and the Black Messiah. Sắp tới, anh sẽ góp mặt trong phim khoa học viễn tưởng The Upper World và tác phẩm mới của đạo diễn Jordan Peele.