Britney Spears và bạn trai kém 13 tuổi đính hôn

Sau 5 năm yêu và cùng nhau bước qua những sóng gió, Britney Spears đã có thể tự hào tuyên bố cô là vợ sắp cưới của Sam Asghari.

Theo People, Britney Spears và Sam Asghari thông báo đính hôn ngày 12/9 thông qua Instagram. Nữ ca sĩ đã chia sẻ ảnh hôn bạn đời và khoe nhẫn kim cương ở ngón áp út.

Brandon Cohen - quản lý của Asghari - thông báo: “Tôi tự hào vì sẽ được ăn mừng và xin xác nhận rằng họ đã đính hôn”.

Britney Spears thông báo đính hôn. Ảnh: People.

Anh cho biết chiếc nhẫn lấp lánh của được đặt tên là "The Britney", do thợ kim hoàn Roman Malayev ở New York thiết kế. Bên trong chiếc nhẫn, Asghari yêu cầu khắc biệt danh của anh là "Lioness", như để khẳng định chủ quyền đối với bạn đời.

“Đôi uyên ương chính thức công khai quan hệ lâu năm của họ vào hôm nay. Britney và Sam rất cảm động trước sự ủng hộ, quan tâm và tình yêu thương mà các bạn dành cho họ. Sam không thể hạnh phúc hơn khi được tham gia vào quá trình chế tác nhẫn có một không hai này”, Cohen chia sẻ thêm.

Trong một video khác, Spears đã chìa bàn tay trước máy quay để thông báo tin vui. “Em thích lắm”, nữ ca sĩ đáp khi được người yêu hỏi có thích món trang sức này không. Nguồn tin People tiết lộ Spears đã “ngất ngây” trước lời cầu hôn của Asghari.

Tin tức đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội cùng những lời chúc mừng đến bộ đôi. Trải qua nhiều thử thách, cuối cùng họ đã chính thức là của nhau.

Britney Spears và Sam Asghari gặp nhau lần đầu trên trường quay MV Slumber Party. Sau đó, họ đã trò chuyện với nhau và phát hiện đối phương là người thú vị. Bội đôi công khai hẹn hò từ tháng 11/2016, khi cả hai nắm tay nhau trên đường phố New York, Mỹ.

Trong suốt 5 năm qua, vũ công kém 13 tuổi vướng điều tiếng yêu Spears vì tiền, vì hám danh, song anh đã chứng minh điều đó là sai. Asghari luôn được nhìn thấy ở cạnh chăm sóc, động viên người yêu, đồng hành cùng Spears trên hành trình thoát khỏi sự giám hộ của cha đẻ.

Hồi tháng 8, giọng ca ...Baby One More Time đã ca ngợi Asghari khi đã giúp cô vượt qua những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời, đồng thời là một đầu bếp giỏi, nấu cho cô những bữa ăn ngon.