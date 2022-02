Brie Larson nâng tạ 180 kg để vào vai siêu anh hùng Marvel

Minh tinh Hollywood phải tập luyện vất vả như nâng tạ hơn 180 kg, tập deadlift với mức tạ 90 kg để đóng phim "The Marvels".

Chia sẻ với Insider ngày 9/2, Brie Larson cho biết: "Tôi từng là một phụ nữ hướng nội, bị hen suyễn trước khi đóng vai Carol Danvers. Tôi lao vào tập luyện trong sự khủng hoảng vì Marvel không biết rằng tôi thậm chí còn chẳng biết cách đi bộ lên đồi mà không bị hụt hơi".

Từ tháng 7/2016, Larson tập gym theo cường độ tăng dần. Cô chụp ảnh hoặc quay video ghi lại những thành tích quan trọng, như đẩy xe Jeep nặng hơn 2.000 kg, nâng tạ 180 kg, tập deadlift với mức tạ 90 kg.

"Tôi bắt đầu hành trình với suy nghĩ rằng bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thật vậy, tôi đã vượt qua những gì từng kỳ vọng vào cơ thể. Đó là trải nghiệm đáng kinh ngạc", Larson nói, đồng thời nhắc đến huấn luyện viên cá nhân Jason Walsh.

Hơn hết, nữ diễn viên Hollywood muốn gửi lời cảm ơn vai diễn Carol Danvers đã thúc đẩy, truyền động lực cho cô phát triển. "Carol đã thay đổi cuộc đời tôi", Larson bày tỏ.

Tạo hình của Brie Larson trong phim Captain Marvel. Ảnh: Insider.

Brie Larson lần đầu khoác áo siêu anh hùng Captain Marvel trong bộ phim cùng tên phát hành năm 2019. Bất chấp nội dung còn nhiều tranh cãi, tác phẩm thu 1,13 tỷ USD toàn cầu. Trước giờ tác phẩm ra mắt, Marvel Studios đã khéo léo quảng bá Captain Marvel là nhân vật mạnh ngang Thanos (Josh Brolin).

Sau đó, nhân vật xuất hiện trong Avengers: Endgame và gần đây nhất là cảnh mid-credit của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Theo Insider, ngôi sao sinh năm 1989 sẽ trở lại trong phần tiếp theo của Captain Marvel là The Marvels. Tác phẩm dự kiến phát hành ngày 17/2/2023.

Larson không chia sẻ chi tiết về phần mới, nhưng cô lưu ý rằng đã mất nhiều tháng để hoàn thành vai diễn.

"Tôi không thể xác định chính xác thời gian tập luyện cho phim mới là bao lâu. Việc tập gym đã trở thành thói quen, thúc đẩy tôi tới những mục tiêu mới. Tôi không cố phá kỷ lục cử tạ hoặc đẩy hông của chính mình. Tôi chỉ muốn tập trung vào thử thách mới", cô nói.