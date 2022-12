Brendan Fraser nói về lần đập phá cây ATM vì đói

Tài tử Brendan Fraser từng nhịn ăn trong quá trình thực hiện bộ phim “George of the Jungle” của Disney.

Brendan Fraser nhịn đói khi đóng phim George of the Jungle. Ảnh: The Sun

Theo Fox News, nam diễn viên Brendan Fraser chia sẻ bản thân từng nhịn ăn để giữ dáng trong bộ phim George of the Jungle (1997). Trong cuộc phỏng vấn thực hiện với Variety, Brendan Fraser cùng Adam Sandler đã có buổi trò chuyện thú vị khi nhìn lại sự nghiệp của họ.

Theo đó, Sandler đã hỏi Fraser về cách nam diễn viên chuẩn bị cho tác phẩm hài hước dựa trên loạt phim về Tarzan. Tài tử Xác ướp Ai Cập cởi mở và hài hước trả lời: "Anh ta không có tủ quần áo, George mặc khố”.

“Trong quá trình thực hiện bộ phim, tôi phải tẩy lông và nhịn ăn để giữ dáng. Sau khi kết thúc công việc trên phim trường, tôi lái xe về nhà và đôi khi dừng lại để mua đồ ăn. Một ngày nọ, vì cần mua đồ ăn nên tôi đã qua cây ATM để rút tiền. Tuy nhiên, tôi đã không thể nhớ mật khẩu của mình. Não tôi không thể hoạt động hiệu quả bởi cơ thể tôi quá mệt vì đói. Tôi bức xúc đến mức đập phá cây ATM. Tối hôm đó, tôi không có gì để cho vào bụng cả”, Fraser chia sẻ.

Brendan Fraser phải trải qua nhiều khó khăn khi đóng vai "vua hề" George. Ảnh: Disney.

Hồi tháng 10, Fraser đã gửi lời xin lỗi tới thành phố San Francisco (Mỹ) khi để xảy ra tắc nghẽn giao thông trong quá trình sản xuất George of the Jungle tại cầu qua vịnh Oakland - San Francisco. Trong phim, nhân vật George do Brendan Fraser thủ vai liều mình giải cứu một người nhảy dù bị kẹt. Trên thực tế, cảnh quay đã khiến người đi đường hốt hoảng khi hiểu lầm nam diễn viên gặp sự cố.

Trong suốt những năm 1990 và đầu những năm 2000, Fraser đóng vai chính trong nhiều bộ phim bom tấn đỉnh cao và nhận được nhiều lời khen ngợi về tài năng diễn xuất của mình. Brendan Fraser trở thành gương mặt quen thuộc của thế hệ trẻ trong các bộ phim như George of the Jungle (1997), Journey to the Center of the Earth (2008) thương hiệu The Mummy (1999, 2001, 2008).

Sau nhiều năm vắng bóng, tài tử người Mỹ đã nhận được vai chính trong bộ phim The Whale do A24 sản xuất. Tác phẩm hiện nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình màn trình diễn của Brendan Fraser.