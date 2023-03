Brendan Fraser chết hụt khi đóng 'Xác ướp Ai Cập'

Trong lúc ghi hình bộ phim, nam diễn viên bị thòng lọng siết cổ tới ngạt thở và bất tỉnh.

Xuất hiện trên The Kelly Clarkson Show, Brendan Fraser tiết lộ mình từng suýt chết trong lúc ghi hình The Mummy. Cụ thể, phần đầu tiên của loạt phim có một cảnh treo cổ và anh đã bị sợi dây siết chặt tới mức ngạt thở.

Ban đầu, Brendan đóng cảnh quay này bằng cách kiễng nhẹ chân với thòng lọng quấn quanh cổ. Tuy nhiên, đạo diễn Stephen Sommers tới và nói rằng nhìn anh không thực sự giống người đang bị nghẹn vì thắt cổ. Vì vậy, cả hai đã thống nhất quay lại cảnh này.

Để tạo cảm giác “chân thực”, Brendan phải cố kiễng chân trong khi sợi dây bị thành viên ê-kíp kéo lên cao hơn. Anh bị treo lơ lửng, không thể di chuyển và chiếc thòng lọng siết chặt khiến anh ngạt thở. Ngay sau đó, nam diễn viên bị bất tỉnh và ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người. “Xin chúc mừng. Anh đã gia nhập câu lạc bộ. Chuyện này từng xảy ra trước đây với Mel Gibson khi đóng Braveheart”, điều phối viên đùa giỡn khi anh đã tỉnh lại.

Vai diễn Rick O'Connell là bước ngoặt trong sự nghiệp của Brendan Fraser. Ảnh: Universal Pictures.

Sinh năm 1969, Brendan Fraser là một tài tử người Mỹ-Canada. Tên tuổi của anh trở nên đình đám toàn cầu khi tham gia bộ ba The Mummy (1999–2008) với vai Rick O'Connell.

Sau series này, Fraser tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án khác như Journey to the Center of the Earth, Crash, Extraordinary Measures và gần đây nhất là The Whale. Tác phẩm tâm lý này được đông đảo khán giả và các nhà phê bình đánh giá cao. Đồng thời, nó cũng đem lại cho Brendan Fraser hàng loạt đề cử và giải thưởng danh giá tại các Lễ trao giải Quả cầu Vàng, SAG hay Oscar,...