Brad Pitt và Angelina Jolie căng thẳng

Tranh chấp quyền nuôi con giữa Angelina Jolie - Brad Pitt ngày càng căng thẳng. Mới đây, hai bên tiếp tục đưa ra lập luận bất lợi về đối phương.

Ngày 1/9, USA Today đưa tin Brad Pitt gửi tài liệu dài 87 trang đến tòa án tối cao California (Mỹ), yêu cầu xem xét lại vụ truất quyền thẩm phán của John W. Ouderkirk khỏi tranh chấp nuôi con giữa anh và Angelina Jolie.

Trước đó, tòa phúc thẩm ở California đã thông qua phán quyết này. Theo Brad Pitt, đây là quyết định sai lầm. Tài tử cho rằng việc sa thải Ouderkirk do quan hệ kinh doanh trong quá khứ của ông với luật sư bên Pitt chỉ là "lỗi hành chính nhỏ và vô ý".

Theodore J. Boutrous Jr. - một trong những luật sư đại diện Pitt - nhận định: "Phán quyết của tòa phúc thẩm không chỉ thiếu công bằng với Brad, mà còn ảnh hưởng tệ đến lũ trẻ và cả hệ thống tư pháp quá tải ở California".

Cuộc chiến của Angelina Jolie và Brad Pitt ngày càng căng thẳng. Ảnh: People.

Ông Boutrous Jr. phân tích rằng tòa đang dung túng cho kế hoạch của Jolie, bằng cách khởi động lại cuộc chiến bằng một vị thẩm phán mới. "Họ có thêm thời gian phân tích những hướng đi tiếp theo trong lúc chọn được 'trọng tài' mới. Đó là điều phía Angelina nhắm tới", ông nói.

Trong văn bản tóm tắt đệ trình lên tòa, Boutrous Jr. nói thêm: "Vụ kiện kéo dài sẽ tước đi khoảng thời gian quý báu mà lẽ ra họ (Brad và Angelina) sẽ được quây quần trọn vẹn cùng các con".

Trong khi đó, trả lời USA Today, Robert A. Olson - luật sư của Jolie - phản bác rằng tòa phúc thẩm đã sáng suốt khi không dung thứ cho hành vi trái đạo đức của thẩm phán John W. Ouderkirk. Việc loại ông khỏi vụ kiện là đúng đắn.

A. Olson lập luận: "Brad đang cố đeo bám thẩm phán riêng, thay vì cùng Angelina tập trung vào việc lắng nghe nhu cầu, tiếng nói và việc chữa lành vết thương tinh thần cho lũ trẻ".

Angelina Jolie - Brad Pitt đường ai nấy đi từ năm 2016 nhưng đến nay cuộc chiến ly hôn giữa họ vẫn chưa dứt. Hồi tháng 6, tài tử Once Upon a Time in Hollywood giành được 50% quyền nuôi con từ vợ cũ, nhưng chỉ sau một tháng, toàn quyền lại về tay Jolie.

Mark Vincent Kaplan - luật sư từng đại diện cho Charlie Sheen, Paula Abdul và Kevin Federline (chồng cũ Britney Spears) - nói cuộc chiến giữa hai ngôi sao Hollywood phức tạp và còn nhiều tốn kém.

"Họ chi hàng trăm, thậm chí hàng triệu USD cho kiện tụng. Con số này sẽ tăng nhiều hơn nữa khi vụ kiện bắt đầu lại", Kaplan trả lời tờ Us Weekly.