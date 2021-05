Brad Pitt là bạn diễn yêu thích của Jennifer Aniston trong ‘Friends’

Nữ chính của bộ phim “Friends” dành nhiều lời có cánh cho chồng cũ trước truyền thông.

Friends: The Reunion là tập đặc biệt thuộc series sitcom ăn khách Friends của Mỹ. Phim dự kiến lên sóng dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max ngày 27/5. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, The Reunion còn có sự góp mặt của nhiều khách mời nổi tiếng như Reese Witherspoon, Lady Gaga, David Beckham, Justin Bieber, nhóm BTS…

Dàn diễn viên chính của series Friends. Ảnh: IMDb.

Yahoo! đưa tin trong buổi phỏng vấn với Access Hollywood, nữ diễn viên Jennifer Aniston đã dành lời khen ngợi cho màn xuất hiện của Brad Pitt trong Friends: “Brad Pitt rất tuyệt vời”. Bình luận được đưa ra khi Aniston cùng hai bạn diễn Courtney Cox và Lisa Kudrow được người dẫn chương trình Kit Hoover đề nghị kể tên những nghệ sĩ họ yêu thích từng xuất hiện trong Friends.

Brad Pitt góp mặt trong tập The One with the Rumor thuộc mùa 8 của series, lên sóng năm 2001. Nhân vật của Pitt và Ross (David Schwimmer) là thành viên của nhóm “Tôi ghét Rachel” ở trường trung học. Nhân vật Rachel do Jennifer Aniston thủ vai.

Tại thời điểm Pitt tham gia Friends, anh và Jennifer Aniston đang là vợ chồng. Họ chia tay vào bốn năm sau đó. Cho tới nay, Brad Pitt và Jennifer Aniston vẫn duy trì quan hệ bạn bè thân thiết.

Friends gồm 236 tập, kéo dài từ 9/1994 tới tháng 5/2004. Phim xoay quanh cuộc sống, công việc và tình yêu của nhóm sáu người bạn thân thiết ba nam, ba nữ sống tại Manhattan, New York (Mỹ).

Series do David Crane và Marta Kauffman sáng lập, với Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry và David Schwimmer trong các vai chính. Sau 10 năm phát sóng, Friends đã để lại những ảnh hưởng sâu sắc với nền văn hóa đại chúng.