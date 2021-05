‘Bóng tối và xương trắng’ - tiềm năng bị lãng phí

Nỗ lực tạo ra một thế giới rộng lớn, nhưng “Shadow and Bone” để lại nhiều tiếc nuối với nội dung thách thức những ai chưa đọc nguyên tác và diễn xuất khô cứng của nữ chính.

Shadow and Bone là series truyền hình thuộc thể loại kỳ ảo (fantasy), được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Anh Leigh Bardugo. Bộ sách được yêu thích đến độ tạo nên một vũ trụ riêng với tên gọi “Grishaverse”.

Nhà sản xuất Eric Heisserer (Bird Box, Arrival) đã kết hợp nội dung của hai cuốn sách là Shadow and Bone (2012) và Six of Crows (2015) để phát triển câu chuyện trong vòng 8 tập phim, hướng đến đối tượng khán giả trẻ.

Hành trình của cô gái phép thuật

Chuyện phim Shadow and Bone lấy bối cảnh ở Ravka, một vùng đất giả tưởng được lấy cảm hứng từ nước Nga. Tại đây, có một nhóm người sở hữu năng lực đặc biệt gọi là Grisha. Họ có khả năng điều khiển các nguyên tố của Trái Đất như gió, lửa, ánh sáng... để phục vụ mục đích riêng.

Bộ phim bắt đầu bằng lời tự sự của nhân vật chính Alina Starkov (Jessie Mei Li): “Hồi nhỏ, tôi sợ bóng tối. Lớn lên, tôi mới biết bóng tối là một nơi chốn, và nơi đó đầy quái vật”.

“Nơi chốn” mà Alina nhắc đến chính là Vực Tối - nơi chia cắt đất nước thành hai miền Đông Ravka và Tây Ravka. Đây cũng là nơi nuôi dưỡng “volca” - những quái vật biết bay có hình dạng lai giữa dơi và rồng, cùng sở thích ăn thịt người. Chúng trở thành nỗi ám ảnh với những ai tìm cách vượt biên từ Đông sang Tây và ngược lại.

Alina Starkov là nhân vật chính của Shadow and Bone.

Dù sợ hãi bóng tối, Alina lại sở hữu năng lực triệu hồi ánh sáng. Cô bé mồ côi cha mẹ phát hiện được khả năng trời phú từ nhỏ, nhưng luôn tìm cách che giấu để mọi người không biết mình là một Grisha.

Lớn lên, Alina trở thành lính vẽ bản đồ phục vụ trong quân đội. Tại đây, cô gặp lại Mal (Archie Renaux) - cậu bạn thân từ thuở nhỏ. Sau đó, Mal luôn là người đồng hành cùng Alina trong quân ngũ. Một lần, khi binh đoàn tìm cách vượt qua Vực Tối bằng thuyền, Alina đã vô tình để lộ khả năng bí mật trước mọi người.

Điều đó khiến cô trở thành tâm điểm bị săn đón của tướng Kirigan (Ben Barnes). Anh tìm cách thuyết phục cô sử dụng năng lực, gia nhập vào hàng ngũ của Grisha để cùng nhau thay đổi thế giới.

Thế giới giả tưởng rộng lớn, bí ẩn

Khi series Games of Thrones và gần nhất là mùa một của The Witcher khép lại, sự xuất hiện của Shadow and Bone phần nào giải tỏa cơn khát phim giả tưởng của khán giả truyền hình. Nội dung phim với nhiều yếu tố phù thủy, phép thuật phần nào gợi nhắc đến các tác phẩm nổi tiếng cùng loại như series Harry Potter, The Chronicles of Narnia hay Avatar: The Last Airbender.

Bộ phim thành công khi tạo nên một Ravka rộng lớn, với nhiều nội dung để khai phá. Mỗi tập phim lại úp mở một phần của thế giới ấy, gây kích thích sự tò mò của người xem ở những tập sau. Số lượng nhân vật trong phim cũng nhiều không kém những “vũ trụ” khác như Games of Thrones hay The Lords of The Rings.

Loạt phim tạo ra một thế giới kỳ ảo rộng lớn.

Mặc dù thuộc thể loại giả tưởng, Shadow and Bone không chỉ gói gọn trong thế giới pháp thuật. Bộ phim đan xen giữa nhiều yếu tố, như chiến tranh, hành động, lãng mạn để tạo sự thu hút cho câu chuyện. Ở đôi chỗ, bộ phim còn đưa vào chuyện tình đồng giới nhằm câu khách.

Thế giới rộng lớn là điểm mạnh, nhưng đồng thời là điểm yếu của Shadow and Bone. Ngay tập đầu tiên, khán giả chưa tiếp cận tiểu thuyết gốc dễ bị ngợp trước hàng loạt thuật ngữ mới lạ.

Những tên riêng như Grisha, Volca, Tiết Dương Sư, Tiết Hỏa Sư, Thiện Tâm Y, Biến Dung Y liên tục xuất hiện mà không có bất cứ lời giải thích nào rõ ràng. Tất cả chỉ dần hiện rõ nghĩa theo tiến triển của câu chuyện.

Nhân vật chính mờ nhạt

Shadow and Bone có cách kể truyện phi tuyến tính khá tương đồng The Witcher với nhiều tình tiết đan xen. Bên cạnh câu chuyện về Alina Starkov, bộ phim còn có những tuyến truyện khác được kể song song.

Đó là câu chuyện của bộ ba Quạ Đen, những người xuyên Vực Tối truy tìm Tiết Dương Sư để lấy tiền thưởng. Đó còn là mối tình giữa một Độc Tâm Y và một thợ săn phù thủy. Ngoài ra, Mal cũng được phát triển câu chuyện riêng biệt với hành trình đi tìm một con hươu thần.

Quá nhiều tuyến truyện, nhân vật phụ khiến series tỏ ra sớm đuối sức từ giữa mùa.

Chính việc kết hợp nhiều tuyến truyện giữa một thế giới rộng lớn khiến bộ phim không giữ được phong độ như ban đầu. Đến khoảng giữa mùa, câu chuyện trở nên lộn xộn và thách thức những ai chưa từng đọc qua nguyên tác.

Là nhân vật trọng tâm, nhưng Alina Starkov không có nhiều điểm nổi bật, ngoại trừ siêu năng lực. Nhân vật này hoàn toàn lép vế giữa dàn nhân vật phụ hùng hậu. Kịch bản không khai thác sâu nội tâm Alina, trái lại còn khiến cô gái trở nên bị động trong suốt hành trình. Thậm chí, Alina hoàn toàn mờ nhạt nếu phải so với những series có nữ chính gai góc như The Hunger Games hay Divergent.

Khi hóa thân thành Alina Starkov, Jessie Mei Li cũng không có quá nhiều giây phút đáng nhớ. Nữ diễn viên sinh năm 1995 gần như giữ nguyên gương mặt khô cứng, thiếu cảm xúc suốt mùa, phần vì nhân vật trong kịch bản, phần vì cô chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Bông hồng lai Jessie Mei Li còn rất nhiều điều cần cải thiện trước khi Shadow and Bone bước sang mùa hai.

Bên cạnh Jessie Mei Li, đa phần diễn viên của series là những gương mặt trẻ, còn ít tên tuổi. Cái tên quen thuộc duy nhất là Ben Barnes - người từng đóng vai hoàng tử Caspian điển trai trong The Chronicles of Narnia. Song, vai diễn của Barnes trong phim không có nhiều điểm mới lạ. Nhân vật vẫn theo hình mẫu quen thuộc khi không phân định được chính - tà, vốn được cài cắm chỉ để tạo nút thắt.

Shadow and Bone khép lại với nhiều chi tiết bỏ ngỏ, cùng không ít nội dung còn có thể khai thác ở những phần tiếp theo. Đáng tiếc thay, series lại thiếu điểm nhấn, chưa thực sự để lại nhiều ấn tượng với màn chào sân ở mùa đầu tiên.