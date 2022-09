'Bỗng dưng trúng số' - lính Triều Tiên bị làm lố nhưng duyên dáng

Kịch bản “Bỗng dưng trúng số” nắm bắt tốt đặc điểm thể loại để tạo ra nhiều tình huống gây cười. Điểm trừ là phong cách đạo diễn còn hơi đơn điệu, chưa thực sự ấn tượng.

Thể loại: Hài hước,

Đạo diễn: Park Gyu Tae

Diễn viên: Go Kyung Pyo, Lee Yi Kyeong, Eum Moon Suk

Đánh giá: 6.5/10

(*) Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Hình ảnh trong phim Bỗng dưng trúng số.

Khi Chun Woo (Go Kyung Pyo) vô tình nhặt được tấm vé số, anh chẳng mảy may suy nghĩ về việc trở thành triệu phú. Đến lúc biết tin mình sắp đổi đời, chàng lính ngồi cười một mình như điên, hy vọng tương lai tươi sáng rồi sẽ đến.

Kế hoạch của Chun Woo bỗng chốc sụp đổ khi tấm vé số cuốn theo chiều gió, bay đến Triều Tiên và rơi vào tay sĩ quan nước bạn. Trước tình huống này, anh không còn cách nào khác phải nhờ cậy đồng đội, tìm đường liên lạc với quân Bắc Hàn để thương lượng tiền thưởng.

Vụ đàm phán bí mật giữa hai nước

Bỗng dưng trúng số (Tựa quốc tế: 6/45) thuộc thể loại hài quân đội (military comedy), tức dòng phim chuyên khai thác cuộc sống binh lính, từ đó cài cắm yếu tố giễu nhại, châm biếm để gây cười.

Hollywood từng cho ra đời hàng loạt tác phẩm chọn đề tài tương tự. Chẳng hạn, The Monuments Men (2014) xoay quanh đội quân nhận nhiệm vụ truy tìm các tác phẩm nghệ thuật thời Đức Quốc xã. Hay War Machine (2018) kể lại cuộc chiến ở Afghanistan với góc nhìn hài hước.

Hàn Quốc cũng có nhiều phim quân đội, chiến tranh nhưng chủ yếu thuộc dòng chính kịch, hành động. Ít có phim nào chọn hướng gây cười như dự án của đạo diễn Park Gyu Tae. Khi ra mắt, truyền thông xứ kim chi gọi đây là phiên bản tiếu lâm của Joint Security Area (2000) – phim giật gân nổi tiếng do đạo diễn Park Chan Wook nhào nặn.

Điểm chung của hai tác phẩm là đều đặt bối cảnh ở vùng an ninh biên giới. Kịch bản xây dựng tình huống, tạo mâu thuẫn giữa hai bên binh lính Triều Tiên – Hàn Quốc, từ đó cài cắm thông điệp về sự đoàn kết, tình người với người giữa hai miền Nam, Bắc.

Câu chuyện bắt đầu khi chàng lính Chun Woo (Go Kyung Pyo) có được tấm vé số trúng giải độc đắc.

Tuy nhiên, đạo diễn kiêm biên kịch Park Gyu Tae chọn ý tưởng đơn giản hơn. Anh ghép mô-típ trúng số đổi đời vào “khung sườn” của Joint Security Area và biến nó thành một tác phẩm giải trí, thuần về hài.

Tên phim tiếng Anh ám chỉ loại vé số phổ biến tại Hàn Quốc, có tỷ lệ thắng rất thấp nhưng giải thưởng cao. Trong trường hợp của Chun Woo, anh sẽ nhận được số tiền lên đến 5,7 triệu won nếu còn giữ tấm vé trong tay. Điều này hoàn toàn trái ngược với sự thật tại Bắc Hàn: Đất nước họ không kinh doanh xổ số và người dân không chơi trò đỏ đen bao giờ.

Thế là, tấm vé số trúng độc đắc là khởi nguồn mọi sự nhưng nó không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào. Quân Hàn Quốc có thể nhận tiền nhưng mất vé số, quân Triều Tiên có vé số nhưng không thể nhận được tiền.

Để giải quyết bài toán, 6 quân nhân – bao gồm nhân vật chính Chun Woo – quyết định cùng bí mật bàn bạc về cách đổi vé số cũng như phân chia tiền thưởng.

Hình ảnh tếu táo về người lính

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Park Gyu Tae sau nhiều năm không làm phim điện ảnh. Anh từng là biên kịch một số phim hài như Hi! Dharma! (2001), Man on the Edge (2013),… Sự nghiệp đạo diễn trước đó cũng chỉ có một phim từ rất lâu là Bunt (2007). Chính vì vậy, phong cách của anh còn đơn giản nhưng may mắn có phần kịch bản cứu vớt.

Đạo diễn nắm bắt tốt đặc điểm thể loại, liên tục gây cười bằng hàng loạt tình tiết phi lý. Đơn cử, ngay từ đầu phim chiếc vé số cứ nhởn nhơ bay từ nơi này đến nơi khác mà không một chút sứt mẻ.

Theo chân chiếc vé số, kịch bản đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ống kính cũng vượt biên giới Hàn Quốc để sang nước láng giềng Triều Tiên. Các nhân vật lần lượt xuất hiện với tính cách kỳ cục, tếu táo như bước ra từ thế giới truyện tranh.

Người lính trong phim không xuất hiện với vẻ nghiêm nghị, khó gần. Trái lại, họ thường xuyên là yếu tố tấu hài, tạo nên nhiều tiếng cười.

Hình ảnh người lính Triều Tiên vẫn được xây dựng theo hướng quen thuộc trong phim ảnh Hàn Quốc, thậm chí còn hơi lố. Đơn cử, chàng lính Bắc Hàn tỏ ra ngạc nhiên khi thấy bình nước nóng lạnh, chẳng khác anh nhà quê lên phố. Trong một cảnh khác, hai binh sĩ uốn éo, nhảy nhót theo giai điệu Kpop đang thịnh hành ở Hàn Quốc. Thậm chí ngay cả khi xuất hiện với vẻ mặt nghiêm túc, họ vẫn có khả năng khiến người xem phải bật cười.

Đặc biệt, kịch bản không cố tình “dìm hàng” bên này hay bên kia. Qua ống kính của đạo diễn, cả lính Hàn Quốc lẫn Triều Tiên đều được cường điệu hoá để trở thành yếu tố tấu hài.

Cái hay của đạo diễn Park Gyu Tae là đề cập đến nhiều nội dung chính trị, những điểm khác biệt văn hóa nhưng không gây ác cảm. Dù quân đội Triều Tiên hay Hàn Quốc đều có những điểm tốt, xấu rất đỗi con người.

Hơn nữa, kịch bản cũng không đẩy mạnh kịch tính hay tô đậm sự khác biệt giữa hai đất nước. Giống Joint Security Area, phim khéo léo cài cắm thông điệp hàn gắn tình hữu nghị giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Sau mọi mâu thuẫn, những người lính đứng quây quần bên nhau nói cười vui vẻ, xóa nhòa mọi lằn ranh giữa dân tộc, quốc gia.

Điểm cộng diễn xuất và loạt điểm trừ

Bên cạnh phần kịch bản, diễn xuất là một điểm cộng giúp phim trở nên gần gũi hơn. Ngôi sao duy nhất trong phim là Go Kyung Pyo – nổi tiếng với series Reply 1988 (2015–16). Năm nay, anh cũng tích cực tham gia nhiều dự án điện ảnh, gần nhất là Decision to Leave (2022) và Seoul Vibe (2022).

So với hai tác phẩm trước, Bỗng dưng trúng số cho Go Kyung Pyo nhiều đất để thể hiện kỹ năng diễn xuất hơn. Ngay từ những cảnh đầu tiên, anh đã gây được ấn tượng với hình ảnh chàng lính dễ thương và hài hước. Sau đó, ngôi sao thể hiện diễn xuất linh hoạt và duyên dáng, là nhân tố duy trì độ hấp dẫn cho phim.

Diễn xuất của dàn diễn viên giúp câu chuyện gần gũi, dễ cảm hơn.

Ngoại trừ nam chính Go Kyung Pyo, dàn diễn viên đều là những gương mặt không nổi tiếng, ít người biết. Tuy nhiên, các diễn viên đều thể hiện tròn vai, phối hợp ăn ý để mang lại nhiều cảm xúc qua từng khung hình.

Điển hình là Lee Yi Kyeong trong vai anh lính Bắc Hàn. Trước đây, anh thường đóng vai phụ trong nhiều tác phẩm truyền hình nên ít được ý chú ý. Lần này với lối xử lý tự nhiên, diễn viên sinh năm 1989 cho thấy khả năng có thể tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực điện ảnh.

Điểm trừ của tác phẩm là các tình tiết hài hơi quen thuộc, giống nhiều tác phẩm khác cùng thể loại trong phim Hàn. Một số chi tiết còn lặp lại tạo cảm giác thiếu sáng tạo. Nhiều tình huống hơi phi thực tế, mang tính trào phúng nên có thể khó chấp nhận với khán giả khó tính. Sau nhiều sự kiện, câu chuyện khép lại bằng một cái kết hơi khiên cưỡng, tạo ra chỉ để giải quyết các mâu thuẫn.

Phong cách đạo diễn của Park Gyu Tae cũng chưa ấn tượng, còn hơi cũ. Cách dẫn dắt câu chuyện theo lối kể tuyến tính đơn giản, gợi nhớ loạt phim hài Hàn Quốc từng làm mưa làm gió nửa đầu thập niên 2000.

Khi ra mắt tại quê nhà hồi tháng 8, Bỗng dưng trúng số nhanh chóng được khán giả chú ý. Theo Variety, tác phẩm đứng đầu bảng doanh thu trong tuần đầu ra mắt với hơn 2,7 triệu USD . Tuy nhiên, phim không giữ được phong độ và cuối cùng chỉ đạt tổng doanh thu hơn 12 triệu USD .

Tại Việt Nam, phim tạo được hiệu ứng tốt nhờ phần dịch phụ đề khéo léo, cập nhật các từ ngữ thịnh hành và yếu tố nội địa để làm nổi bật sự hài hước của câu chuyện.

Nhìn chung, Bỗng dưng trúng số là minh chứng cho thấy một kịch bản hay có thể xuất phát từ những ý tưởng rất đơn giản. Dù không thực sự xuất sắc, tác phẩm ít nhiều vẫn mang lại tiếng cười. Đó cũng là mục đích mà đạo diễn mong muốn khi bắt tay làm phim.