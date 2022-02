Bốn VĐV người Mỹ gốc Á tại Olympic Bắc Kinh

Cô sở hữu loạt thành tích nổi bật khi thi đấu ở các giải đấu quốc gia và quốc tế. Trong sự nghiệp của mình, cô đã 4 lần giành huy chương trong các mùa giải ISU Junior Grand Prix, trong đó có tấm huy chương vàng tại JGP Slovakia 2013 và giành vô địch tại Prudential U.S. Figure Skating Championships năm 2017. VĐV trẻ tuổi từng ra mắt cuốn hồi ký "Finding the Edge: My Life on the Ice" vào năm 2017.