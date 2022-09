Bốn nhóm nhạc thế hệ mới có sức ảnh hưởng nhất Kpop

Hiện, Treasure sở hữu 3 MV đạt hơn 100 triệu lượt xem gồm Boy, I love you và Jikjin. Trang KBS nhận định với thành tích đạt được của album mới nhất The second step: Chapter one phát hành hồi tháng 2, Treasure đã cho thấy sự phát triển vượt bậc trên thị trường toàn cầu, không chỉ về lượng tiêu thụ album vật lý mà còn cả ở lượt nghe trực tuyến. Album nhanh chóng dẫn đầu BXH iTunes tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ trong thời gian ngắn. Đặc biệt tại Nhật Bản, ca khúc Jikjin của Treasure đã chiếm vị trí số 1 trên các BXH lớn của Line Music, Rakuten Music, Apple Music, iTunes, AWA, mu-mo.