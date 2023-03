Bốn người phụ nữ bị bắt giam vì đánh bạc

Trong quá trình điều tra vụ đánh bạc tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cảnh sát đã khởi tố 5 bị can, trong đó có 4 người phụ nữ.

Chiều 3/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can điều tra về tội Đánh bạc.

Những người bị bắt tạm giam gồm: Võ Văn Dương (37 tuổi, ở TP.HCM), Nguyễn Cẩm Tú (26 tuổi, ở tỉnh Long An), Trịnh Thị Diễm Hiền (42 tuổi), Nguyễn Thị Loan (53 tuổi) và Trương Thị Màng (65 tuổi, cùng ở huyện Chợ Mới).

Dương, Màng, Loan, Hiền và Tú (từ trái qua). Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo kết quả điều tra, chiều 20/2, cảnh sát nhận được tin báo có nhóm người đánh bạc trong khu vườn ở xã Long Điền A. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Chợ Mới, tiến hành vây bắt.

Tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang 22 người liên quan, tạm giữ hơn 40 triệu đồng cùng các tang vật khác.

Quá trình xác minh, Dương, Tú, Hiền, Loan và Màng, có hành vi tham gia đánh bạc với số tiền trên 5 triệu đồng, nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.