Bom tấn ‘Godzilla vs. Kong’ tung trailer đầu tiên

Đoạn phim quảng cáo dài hơn hai phút của bom tấn quái vật chiêu đãi người xem hàng loạt hình ảnh mãn nhãn.

Trailer đầu tiên của bộ phim ‘Godzilla vs. Kong’ Bộ phim thứ tư thuộc vũ trụ điện ảnh MonsterVerse sau "Godzilla", "Kong: Skull Island" và "Godzilla: King of the Monsters".

Ngày 24/1, Warner Bros. cùng Legendary Pictures tung ra trailer đầu tiên của Godzilla vs. Kong. Đây là tác phẩm thứ tư thuộc vũ trụ điện ảnh quái vật MonsterVerse sau Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) và Godzilla: King of the Monsters (2019).

Đoạn phim dài hơn hai phút hé lộ một số tình tiết, như việc Kong bị bắt khỏi đảo Đầu lâu, có một cô bé có thể giao tiếp với Kong… Tuy nhiên, khán giả trên hết được thấy hai quái vật lừng danh giao đấu. Trận chiến giữa Kong với Godzilla bắt đầu từ ngoài đại dương và sẽ còn kéo dài tới đất liền, gây tổn hại cho loài người.

Trận đối đầu giữa Godzilla và Kong trên màn ảnh được nhiều khán giả mong đợi.

Godzilla vs. Kong do đạo diễn Adam Wingard thực hiện. Tham gia dự án có các diễn viên Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry...

Phim mới được đẩy lên chiếu sớm từ 26/3, thay vì 21/5 như kế hoạch ban đầu. Giống như các phim khác do Warner Bros. phát hành trong năm 2021, tại Bắc Mỹ, tác phẩm được khởi chiếu ngoài rạp và trên mạng Internet thông qua dịch vụ HBO Max cùng lúc.

Godzilla vs. Kong ra đời giữa bối cảnh nhiều khó khăn. Tình hình dịch bệnh vẫn có nhiều diễn biến phức tạp tại Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, bản thân MonsterVerse đang có dấu hiệu thụt lùi.

Sau Godzilla thu 524,9 triệu USD và Kong: Skull Island thu 566 triệu USD , tập gần nhất - Godzilla: King of the Monsters - chỉ còn mang về 386 triệu USD toàn cầu. Trong đó, doanh thu tại Bắc Mỹ của bộ phim năm 2019 bị cho là gây thất vọng lớn.