Bom tấn ‘Black Panther: Wakanda Forever’ trở lại

Dự án siêu anh hùng “Black Panther: Wakanda Forever” đã sẵn sàng lăn bánh trở lại từ 17/1 sau gần 5 tháng trì hoãn.

The Hollywood Reporter đưa tin sau nhiều lần tạm dừng sản xuất vì tai nạn và bùng phát Covid-19 trên phim trường, đoàn phim Black Panther: Wakanda Forever của Marvel Studios đã sẵn sàng tái khởi động. Nữ chính Letitia Wright đã hoàn toàn bình phục và trở lại Atlanta (Mỹ).

Ban đầu, đoàn phim lên kế hoạch trở lại sản xuất từ ngày 10/1. Tuy nhiên kế hoạch buộc phải thay đổi do nhiều diễn viên và thành viên đoàn phim, bao gồm cả Lupita Nyong’o, dương tính với Covid-19. Black Panther: Wakanda Forever sẽ tiếp tục bấm máy từ ngày 17/1. Dự kiến việc ghi hình kéo dài trong bốn tuần.

Một nguồn tin cho hay trong lần trở lại với vai M’Baku, thù lao của nam diễn viên Winston Duke đã tăng đáng kể. Động thái này của Marvel Studios hứa hẹn nhân vật sẽ đóng vai trò quan trọng trong Wakanda Forever. Ảnh: Disney.

Theo nhiều nguồn tin thân cận với đoàn, việc bom tấn siêu anh hùng trở lại sản xuất muộn một tuần so với kế hoạch ban đầu không gây ảnh hưởng đến lịch phát hành cuối năm nay. Black Panther: Wakanda Forever là phim siêu anh hùng thứ ba được Marvel Studios tung ra rạp trong năm nay sau Doctor Strange and the Multiverse of Madness (6/5), Thor: Love and Thunder (7/8). Wakanda Forever được ấn định ngày phát hành 11/11.

Hồi tháng 8/2021, nữ diễn viên Letitia Wright đã gặp tai nạn trên phim trường Wakanda Forever tại Boston, Mỹ khi quay một phân cảnh hành động. Đạo diễn Ryan Coogler đã tiếp tục ghi hình các phân cảnh không có nhân vật Shuri trong thời gian Wright nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tại quê nhà London. Tuy nhiên, đến tháng 11/2021, đoàn buộc phải tạm dừng sản xuất.

Thời điểm đó, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Letitia Wright bởi từ ngày 8/11/2021, CDC Mỹ đã ban bố bộ quy tắc yêu cầu mọi cá nhân không phải người nhập cư hoặc công dân Mỹ đều phải tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ trước khi di chuyển bằng đường hàng không tới đây. Nữ diễn viên mang quốc tịch Anh và từng bày tỏ quan điểm phản đối vaccine phòng Covid-19.

Đại diện tại Anh của Wright từng khẳng định với The Hollywood Reporter chấn thương của Wright là nguyên nhân dẫn đến việc dự án Black Panther: Wakanda Forever phải tạm dừng sản xuất hồi tháng 11. Trong khi đó, phía Marvel Studios không đưa ra bình luận về thông tin này.