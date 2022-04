Bom tấn 'Avatar 2' trở lại sau 8 năm

Sau thành công của "Avatar" - phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại - nhà sản xuất lên kế hoạch làm thêm nhiều phần, trong đó "Avatar: The Way of Water" được ra mắt ngày 16/12.

Theo Variety, sau ít nhất bảy lần trì hoãn trong 8 năm qua, phần hai của Avatar trở lại với tên gọi Avatar: The Way of Water. Ban đầu, đạo diễn James Cameron dự định ra mắt phim vào năm 2014. Disney - công ty kế thừa nhượng quyền thương mại sau khi mua lại 20th Century Fox vào năm 2019 - đã tiết lộ cảnh quay mới của bộ phim tại CinemaCon, sự kiện thường niên quy tụ các ông chủ rạp chiếu diễn ra ở Caesars Palace, Las Vegas, Mỹ. Phần 2 lấy bối cảnh dưới đại dương. Ảnh: 20th Century Fox. Người tham dự sự kiện CinemaCon mang kính 3D để xem đoạn trailer dài một phút. Người xem được đắm mình vào nhiều khu vực khác nhau tại vùng Pandora rực rỡ, bao gồm hình ảnh bao quát về đại dương và hồ nước trong xanh như pha lê của hành tinh. Đoạn phim cũng tiết lộ người Na'vi xuống dưới biển, tương tác với nhiều loài khác nhau từ cá voi đến bồ nông. Người xem chứng kiến những màn bay lượn của chim chóc, bơi lội của sinh vật dưới biển, đôi lúc như chạm vào khán giả nhờ công nghệ 3D. Lấy bối cảnh hơn một thập kỷ sau các sự kiện của phần phim đầu tiên, Avatar: The Way of Water kể về rắc rối của gia đình Sully - Jake, Neytiri và những người con. Họ phải trải qua những trận chiến sinh tồn, bi kịch trong quá trình di chuyển. Đạo diễn James Cameron hiện ở New Zealand để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho Avatar 2. Trong video được ghi hình từ trước gửi đến sự kiện, ông nói phim được thiết kế để tương thích với màn hình lớn và công nghệ 3D hiện đại nhất. Tác phẩm sẽ đặt ra những giới hạn mà rạp chiếu có thể làm. Avatar 2 quy tụ dàn diễn viên có mặt ở phần trước là Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, CCH Pounder và Stephen Lang. Ngoài ra, tác phẩm có kinh phí 250 triệu USD xuất hiện loạt gương mặt mới là Kate Winslet, Vin Diesel, Dương Tử Quỳnh, Edie Falco, Cliff Curtis và Jemaine Clement. Phần đầu tiên của Avatar hiện giữ kỷ lục tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Ảnh: 20th Century Fox. Tác phẩm dự kiến ra mắt ngày 16/12. Các phần tiếp theo lần lượt ra mắt vào giữa tháng 12 năm 2024, 2026 và 2028. Avatar công chiếu vào tháng 12/2009. Bộ phim có "tuổi thọ" vô song khi chiếu ở các rạp suốt 10 tháng, hiện tượng hiếm thấy ở Bắc Mỹ. Thành công của phim thúc đẩy các cụm rạp phát triển công nghệ xem phim 3D. Ngoài ra, Avatar hiện nắm giữ kỷ lục phim có doanh thu cao nhất thế giới với 2,802 tỷ USD , vượt qua nhiều cái tên như Avengers: Endgame, Titanic... Tác phẩm vượt kỷ lục của Avengers: Endgame nhờ kiếm thêm 3,5 triệu USD khi chiếu ở Trung Quốc vào năm 2021, tức sau 12 năm phim ra mắt.