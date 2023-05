Bolton gục ngã ở play-off thăng hạng

Đội bóng nổi tiếng tại Premier League một thời thua Barnsley ở bán kết thăng hạng và phải tiếp tục thi đấu tại League One mùa giải 2023/24.

Bolton chưa thể trở lại với giải hạng Nhất Anh.

Rạng sáng 20/5, Bolton hành quân đến sân của Barnsley để chơi bán kết lượt về play-off thăng hạng Championship (hạng Nhất Anh), sau khi hai đội đã hòa 1-1 ở lượt đi.

Trên sân khách, Bolton thi đấu bế tắc và để chủ nhà chọc thủng lưới ở phút 24 sau pha đánh đầu hiểm hóc của Liam Kitching. Thầy trò HLV Ian Evatt có nhiều thời gian để tìm bàn gỡ nhưng không có nổi một cú sút trúng đích.

Chung cuộc, Barnsley thắng 2-1 sau hai lượt trận để vào chơi trận chung kết play-off thăng hạng Championship với Sheffield Wednesday.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, hàng nghìn CĐV Barnsley tràn xuống sân để ăn mừng, trong khi các cầu thủ Bolton lặng lẽ rời sân với vẻ thất vọng. "The Trotters" sẽ phải chờ thêm ít nhất một mùa giải mới có thể trở lại Championship.

Bolton từng có thời gian tung hoành tại Premier League và là đối thủ khó xơi với mọi CLB. Sau khi rớt hạng vào mùa 2011/12, chuỗi ngày đen tối đeo bám đội chủ sân University of Bolton, khi họ gặp khó khăn về tài chính dẫn đến nợ lương cầu thủ, thậm chí có thời điểm gần như phá sản.

Trong hơn 10 năm qua, "The Trotters" ngụp lặn tại Championship, League One và cả League Two. Vào thời điểm khó khăn, đội bóng có trụ sở tại Bolton còn phải bắt đầu mùa giải với số điểm -12.

Trong khi đó, Barnsley có cơ hội trở lại giải hạng Nhất chỉ sau một mùa rớt xuống League One. Trận chung kết thăng hạng Championship diễn ra vào ngày 29/5 tại Wembley, tức 2 ngày sau chung kết play-off thăng hạng Premier League giữa Coventry và Luton.