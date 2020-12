Bodysuit xuyên thấu và loạt mốt nổi tiếng năm 2020

1. Áo in hình mặt trăng của Marine Serre: Lyst cho biết mẫu áo in hình mặt trăng của Marine Serre trở thành thiết kế phổ biến nhất trong năm 2020. Lượt tìm kiếm của nó tăng 426% trong 48 giờ sau khi bộ phim Black is King của Beyoncé phát hành. Ảnh: Breakingnews.fr.