Bóc giá đồ hiệu của BlackPink

Khi làm khách mời trong chương trình The Late Late Show With James Corden để quảng bá cho buổi concert trực tuyến THE SHOW, các thành viên BlackPink chọn phong cách vừa cá tính, vừa gợi cảm. 4 cô gái mặc đồ hiệu đắt đỏ giúp tôn lên vóc dáng cân đối và nhan sắc xinh đẹp.