Bob Dylan viết sách về âm nhạc

Huyền thoại nhạc folk-rock Bob Dylan đang ấp ủ một cuốn sách mới và dự kiến giới thiệu với công chúng "đứa con tinh thần" này vào tháng 11 tới.

Theo thông báo của nhà xuất bản Simon and Schuster - đơn vị được ủy nhiệm phát hành cuốn sách trên - tác phẩm mang tên The Philosophy of Modern Song (tạm dịch: Triết lý của ca khúc hiện đại) dự kiến lên kệ vào ngày 8/11 tới. Đây là cuốn sách mới nhất của Dylan trong gần 20 năm qua, kể từ khi ông cho ra mắt cuốn Chronicles, Volume One (Biên niên sử, Tập một) vào năm 2004.

The Philosophy of Modern Song được nhà thơ kiêm nghệ sĩ âm nhạc người Mỹ "thai nghén" từ năm 2010. Tác phẩm bao gồm hơn 60 bài luận và suy ngẫm về các nghệ sĩ danh tiếng như Hank Williams và Nina Simone, cùng nhiều chia sẻ về kỹ năng sáng tác ca khúc của chính Bob Dylan.

Ca sĩ, nhạc sĩ Bob Dylan. Ảnh: TTXVN.

So sánh cuốn sách mới của Bob Dylan là một chiếc kính vạn hoa, Giám đốc nhà xuất bản Simon and Schuster - ông Jonathan Karp - cho biết đây sẽ là "một kỷ niệm khó quên, mang tầm quốc tế về các ca khúc của một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của thời đại chúng ta.

Ông Jonathan Karp nêu rõ: "Giọng văn của Bob Dylan đặc biệt độc đáo và tác phẩm của ông đã truyền tải sự cảm kích sâu sắc, cũng như giúp chúng ta tăng thêm hiểu biết về các ca khúc, những người đã sáng tác và đưa những lời ca này vào cuộc sống và những ý nghĩa mà các ca khúc đó mang lại cho tất cả chúng ta".

Bắt đầu nổi tiếng với dòng nhạc folk ở New York (Mỹ) vào đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, Bob Dylan đã bán được hơn 125 triệu đĩa nhạc trên khắp thế giới. Nghệ sĩ 80 tuổi này tiếp tục thực hiện những chuyến lưu diễn đình đám, dự kiến kéo dài cho tới năm 2024.

Năm 2020, Bob Dylan đã phát hành album phòng thu thứ 39 mang tên Rough and Rowdy Ways và nhận được vô số lời khen ngợi của giới phê bình cho siêu phẩm này. Không chỉ vang danh trong lĩnh vực âm nhạc, Bob Dylan từng đoạt giải Nobel Văn học năm 2016 "vì đã tạo ra những cách thể hiện thơ mới trong truyền thống âm nhạc nước Mỹ".