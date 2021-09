Bộ Y tế: 6 trường hợp cần thận trọng khi tiêm vaccine Covid-19

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, người có tiền sử dị ứng, bệnh mạn tính, mất tri giác, phụ nữ mang thai cần được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng.

Ngày 10/9, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4355 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày 10/9 và thay thế hoàn toàn Quyết định 3802 và hướng dẫn kèm theo.

Theo hướng dẫn mới, những trường hợp đủ điều kiện tiêm vaccine Covid-19 là người trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và không quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào trong thành phần của vaccine.

Sáu trường hợp cần thận trọng tiêm chủng gồm:

- Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác.

- Người có bệnh nền, mạn tính.

- Người mất tri giác, năng lực hành vi.

- Người có tiền sử giảm tiểu cầu và/hoặc rối loạn đông máu.

- Phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần.

- Người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống: Nhiệt độ dưới 35, 5 độ C và trên 37,5 độ C; mạch dưới 60 lần/phút hoặc trên 100 lần/phút; huyết áp tối thiểu dưới 60 mmHg hoặc trên 90 mmHg và/hoặc huyết áp tối đa dưới 90 mmHg hoặc trên 140 mmHg hoặc cao hơn 30 mmHg so với huyết áp hàng ngày (ở người có tăng huyết áp đang điều trị và có hồ sơ y tế); nhịp thở trên 25 lần/phút.

Theo Bộ Y tế, những trường hợp này cần được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng.

Người dân được tiêm vaccine Covid-19 tại điểm tiêm THCS Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, sáng 10/9. Ảnh: Nhật Sinh.

Cũng theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, 3 trường hợp cần trì hoãn tiêm chủng gồm: Người từng mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng; đang mắc bệnh cấp tính; phụ nữ mang thai dưới 13 tuần.

Những người có tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng Covid-19 cùng loại (lần trước) hoặc có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất sẽ không được tiêm vaccine Covid-19.

Theo Bộ Y tế, người dân trước khi tiêm vaccine Covid-19 sẽ được khám sàng lọc. Nhân viên y tế hỏi tiền sử bệnh như sức khỏe hiện tại, tiền sử tiêm vaccine, dị ứng, mắc Covid-19, suy giảm miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, đang điều trị hóa trị, xạ trị…, hoặc mang thai, cho con bú.

Phụ nữ mang thai sẽ được hỏi tuổi thai, giải thích nguy cơ và lợi ích. Bộ Y tế cho hay chỉ nên cân nhắc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên khi lợi ích tiềm năng lớn hơn bất kỳ nguy cơ tiềm tàng nào đối với mẹ và thai nhi.

Phụ nữ đang cho con bú không được tiêm vaccine Sputnik V.

Đánh giá lâm sàng người được tiêm bao gồm đo thân nhiệt, huyết áp và đo mạch, đếm nhịp thở.

Đáng chú ý, việc đo huyết áp chỉ áp dụng đối với người có tiền sử tăng huyết áp/huyết áp thấp và có bệnh nền liên quan bệnh lý tim mạch, trên 65 tuổi. Trước đó, ở hướng dẫn cũ (đã được bãi bỏ), Bộ Y tế yêu cầu đo huyết áp với tất cả người đến tiêm.

Như vậy, hiện người dân chỉ cần đo thân nhiệt, riêng huyết áp và đo mạch chỉ áp dụng với một số trường hợp nhất định.