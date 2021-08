Bộ Xây dựng: Xuất hiện căn hộ siêu sang giá 800 triệu đồng/m2 ở TP.HCM

Với phân khúc căn hộ cao cấp, Bộ Xây dựng thông tin One Central Saigon (nằm ở quận 1, TP.HCM) có mức giá bán dự kiến cao kỷ lục, khoảng 650-800 triệu đồng/m2.

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý II/2021. Theo đó, 3 tháng vừa qua, cả nước có 29.949 giao dịch bất động sản thành công, tăng 18% so với quý trước đó. Riêng tại Hà Nội có 1.094 giao dịch thành công, con số tại TP.HCM là 3.002 giao dịch.

Giá giao dịch nhà ở tại hầu hết địa phương có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn cung vẫn tập trung chủ yếu là nhà ở trung cấp và cao cấp, nguồn cung nhà ở xã hội và giá thấp còn rất hạn chế.

Đối với phân khúc căn hộ cao cấp (có mức giá trên 50 triệu đồng/m2),Bộ Xây dựng cho biết một số dự án tại Hà Nội và TP.HCM có vị trí đặc biệt, trung tâm với mức giá quảng cáo, chào bán rất cao.

Dự án One Central Saigon có vị trí đắc địa với 4 mặt tiền là đường Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette và đối diện chợ Bến Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cụ thể, One Central Saigon (nằm ở quận 1, TP.HCM) có mức giá bán dự kiến cao kỷ lục, khoảng 650-800 triệu đồng/m2; dự án The Grand Hàng Bài ở vị trí đất vàng của Hà Nội, với giá chào bán 570-700 triệu đồng/m2; Spirit Of Saigon (quận 1) giá khoảng 400 triệu đồng/m2; Sunshine Venicia Thủ Thiêm giá khoảng 150 triệu đồng/m2; The River Thủ Thêm (TP Thủ Đức) giá khoảng 110 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, căn hộ bình dân tại các dự án nhà ở thương mại khu vực trung tâm đô thị hầu như không có. “Căn hộ bình dân có mức giá 25-30 triệu đồng/m2 chỉ xuất hiện tại một số ít các dự án tại khu vực xa trung tâm. Nguồn cung ngày một hạn chế trong khi nhu cầu của người dân vẫn còn nhiều dẫn đến giá bán tiếp tục tăng”, Bộ Xây dựng cho biết.

Có thể kể đến dự án Le Grand tại quận Long Biên giá khoảng 28 triệu đồng/m2, dự án Vinhomes Ocean Park tại huyện Gia Lâm giá khoảng 28 triệu/m2, dự án XPHomestar tại huyện Đan Phượng có giá khoảng 20 triệu/m2.

Tại TP.HCM là dự án The East Gate ở TP Thủ Đức có giá khoảng 27 triệu đồng/m2, dự án Tecco Town ở quận Bình Tân có giá 24 triệu/m2. Tại Bình Dương, dự án Lavita tại TP Thuận An có giá khoảng 26 triệu đồng/m2.

SỐ LƯỢNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TÍNH THEO QUÝ

Nhãn Quý I/2020 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2021 Quý II Được cấp phép dự án 56 325 295 67 95 69 Đang triển khai

997 1425 1272 1182 1380 1119 Hoàn thành

55 73 118 44 41 34

Đối với loại hình căn hộ chung cư cho thuê, giá cho thuê nhìn chung vẫn có xu hướng giảm theo quý so với cuối năm 2020 (mức giảm bình quân toàn thị trường khoảng 3-5%). Tại Hà Nội, các quận Cầu Giấy, Tây Hồ là khu vực có mức giá cho thuê căn hộ chung cư trung cấp và cao cấp giảm mạnh nhất, trong khi tại TP.HCM là tại quận 7, Bình Tân.

Đối với đất nền, Bộ Xây dựng khẳng định hiện tượng tăng giá nóng cục bộ đã được kiểm soát. Bên cạnh đó, lượng giao dịch đất nền có xu hướng giảm so với quý trước.

Tại Hà Nội, một số khu vực như The Phoenix Garden (huyện Đan Phượng) giá khoảng 32,2 triệu đồng/m2, Khu đô thị Inoha City Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên) giá 24,7 triệu đồng/m2, Orange Graden (huyện Hoài Đức) giá 39,1 triệu đồng/m2, The Spring Town Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) giá khoảng 14,5 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, Khu dân cư Phú Nhuận 1,2 (quận 2) khoảng 135,2 triệu đồng/m2, Đào Sư Tích Residence (huyện Nhà Bè) khoảng 51,2 triệu đồng/m2, Khu dân cư Hồng Quang (huyện Bình Chánh) khoảng 27,4 triệu đồng/m2, The EverRich III (quận 7) giá khoảng 108,3 triệu đồng/m2.