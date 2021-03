Bổ túc tay lái tại TP.HCM và Bình Dương

Hiện nay, nhiều người có bằng lái ô tô vẫn chưa thuần thục kỹ năng. Vì thế Công ty Dạy nghề lái xe Thầy Nam thành lập trung tâm bổ túc để hỗ trợ các bạn đang học hoặc đã có bằng.

Thầy Nguyễn Tấn Nam có gần 30 năm kinh nghiệm cầm lái và nhiều năm làm công tác dạy nghề lái xe. Học tập tại đây, các học viên còn nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình từ đội ngũ giáo viên và trợ giảng chuyên nghiệp. Các chuyên đề của trung tâm được thiết kế phù hợp với đa dạng đối tượng.

Khi đến trung tâm, các bạn đang học lái xe sẽ được nâng cao kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao, rèn luyện trong sa hình, đặc biệt chú trọng các bài tập khó như dừng và khởi hành ngang dốc, ghép xe dọc vào nơi đỗ, ghép xe ngang, qua vệt bánh xe… Sau khi tham gia khóa học bổ túc tay lái, các bạn có thể tự tin bước vào kỳ thi sát hạch với tỷ lệ đỗ cao.

Thầy Nguyễn Tấn Nam trực tiếp hướng dẫn các học viên.

Trên thực tế, nhiều bạn đã có bằng nhưng chưa thuần thục kỹ năng lái ôtô, không đủ tự tin tham gia giao thông. Khi tham gia khóa học bổ túc tay lái, các bạn có thể hệ thống hóa, nâng cao những gì đã được đào tạo trong trường lái, đồng thời bổ sung các chuyên đề nâng cao như lái xe đường trường, đường đô thị, đường liên tỉnh, ghép ngang, ghép dọc trên thực tế. Đặc biệt, các bạn còn được tham gia khóa học lái xe qua đường đèo dốc quanh co như đèo Bảo Lộc, đèo Prenn trên tuyến đường TP.HCM - Đà Lạt.

Các bạn đã có bằng lái sẽ được bổ túc nhiều chuyên đề nâng cao.

Ngoài ra, thầy Nam còn liên kết với một số trung tâm sát hạch lái xe tại TP.HCM và các tỉnh lân cận để tư vấn, đào tạo dạy nghề lái xe hạng A1, A2, B11 (số tự động ), B2, C. Các học viên do thầy Nam đào tạo thường đạt kết quả cao khi tham dự kỳ thi sát hạch, có thể lái xe an toàn trong thực tế.