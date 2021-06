Bộ trưởng Tô Lâm và 18 sĩ quan công an trúng cử đại biểu Quốc hội

Trong 19 tướng lĩnh, sĩ quan công an trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới có bộ trưởng và 2 thứ trưởng; 3 người đang công tác tại cơ quan của Quốc hội, 7 giám đốc công an tỉnh.

Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, khối công an có 27 ứng viên là những người đang công tác tại cơ quan Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương và cơ quan thuộc Quốc hội.

Theo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa mới vừa được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố, có 19/27 đại diện của ngành công an đã trúng cử.

Trong đó có 3 lãnh đạo bộ gồm bộ trưởng và 2 thứ trưởng; 3 người đang công tác tại cơ quan của Quốc hội; 7 giám đốc công an tỉnh và phó giám đốc, lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Theo đó, đại tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Công an) đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hưng Yên với 98,36% số phiếu bầu hợp lệ.

Đại tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Công an) đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất 98,36%. Ảnh: Hoàng Hà.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ (Thứ trưởng Bộ Công an) cũng đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất tại đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Bắc Ninh với 91,50% số phiếu hợp lệ.

Tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Long An, thiếu tướng Lê Tấn Tới (Thứ trưởng Bộ Công an) cũng đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất với 69,87% số phiếu hợp lệ.

3 tướng lĩnh công an trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới đang công tác tại cơ quan của Quốc hội gồm: Trung tướng Trần Ngọc Khánh (Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh); thiếu tướng Nguyễn Minh Đức (Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh) và thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân (Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh).

7 giám đốc công an tỉnh trúng cử gồm: Trung tướng Nguyễn Hải Trung (Giám đốc Công an TP Hà Nội); thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận (Giám đốc Công an TP Cần Thơ); thiếu tướng Vũ Thanh Chương (Giám đốc Công an TP Hải Phòng); đại tá Nguyễn Quốc Hùng (Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam); đại tá Tráng A Tủa (Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên); đại tá Nguyễn Tiến Nam (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình) và đại tá Vũ Hồng Văn (Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai).

6 sĩ quan khác là phó giám đốc, lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, gồm: đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM); đại tá Trần Đình Chung (Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng); đại tá Nguyễn Văn Hận (Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu); thượng tá Trần Thị Thu Phước (Phó giám đốc Công an tỉnh Kon Tum); đại tá Vũ Huy Khánh (Phó cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an) và đại tá Lê Nhật Thành (Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an).