Bộ trưởng Phần Lan vừa sử dụng chế độ thai sản phổ biến ở nhiều nước

Tại nhiều quốc gia khác, các ông bố đều có chế độ nghỉ thai sản từ 2 tuần đến 2 tháng. Theo các nghiên cứu, việc này có thể tác động tích cực đến trẻ sơ sinh và bạn đời.

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có chế độ nghỉ thai sản dành cho các ông bố. Ảnh: Freepik.

Theo Guardian, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen sẽ nghỉ phép gần hai tháng (từ ngày 6/1/2023 cho đến hết tháng 2/2023) để dành thời gian cho đứa con thứ hai vào đầu năm tới.

Động thái của ông Kaikkonen được đảng của ông ca ngợi và ủng hộ, theo lời bà Annika Saarikko lãnh đạo đảng Trung tâm của Phần Lan, đồng thời là Bộ trưởng Tài chính nước này.

Ông Kaikkonen là một trong những quan chức cấp cao nam đầu tiên tại Phần Lan nghỉ thai sản trong thời gian làm việc. Trước đó, vào cuối những năm 1990, cựu Thủ tướng Phần Lan Paavo Lipponen đã nghỉ thai sản - động thái được cho là mang tính đột phá nhằm khuyến khích các ông bố dành thêm thời gian cho con cái.

Chính sách phổ biến ở Bắc Âu

Theo Local, tháng 7/2022, Liên minh châu Âu đã thông qua quyết định cho phép các ông bố được nghỉ làm 2 tuần sau khi sinh con. Tuy nhiên, quy định này đã tồn tại từ rất lâu ở các nước Bắc Âu.

Na Uy là quốc gia đầu tiên trên thế giới quy định thời gian nghỉ thai sản có lương dành riêng cho các ông bố. Các ông bố tại quốc gia này được nghỉ thai sản có lương trong 15 tuần.

Ở Phần Lan, những ông bố có con sinh trước tháng 9/2022 được nghỉ 54 ngày. Chính phủ nước này cho hay vào năm ngoái, khoảng 80% ông bố ở nước này đã sử dụng chế độ nghỉ thai sản.

Tại Thụy Điển, các ông bố được nghỉ 30 ngày có lương trong một năm đầu đời của con. Họ thậm chí còn được chọn thời điểm nghỉ dựa vào thời điểm người mẹ cần hỗ trợ.

25% số người mới làm cha ở Đức đã xin nghỉ phép và nghỉ làm trung bình 3,7 tháng. Ngoài ra, bắt đầu từ năm 2024, các ông bố ở Đức sẽ tự động nhận được lương nghỉ thai sản trong 2 tuần sau khi có con.

Các ông bố tại Na Uy có thể được nghỉ thai sản có lương tới 15 tuần. Ảnh minh họa: Stocksy.

Các ông bố ở Canada lại được nghỉ thai sản 5 tuần sau khi con mình ra đời hoặc nhận con nuôi. Vào năm 2022, tỷ lệ trợ cấp mỗi tuần nghỉ thai sản cho các bậc phụ huynh nói chung là 55% thu nhập trung bình hàng tuần, tối đa 638 USD /tuần trước thuế.

Tại Mỹ, những phụ huynh mới có thể được nghỉ 12 tuần không lương. Theo nghiên cứu đăng trên chuyên trang của trường Luật - Đại học Tulane, chế độ nghỉ thai sản có lương ở Mỹ chỉ được đảm bảo ở 6 tiểu bang và chỉ có 25% các ông bố được nghỉ thai sản hơn một tuần, đa số chỉ nghỉ một ngày.

Tại châu Á, từ tháng 10/2022, chính phủ Nhật Bản cho phép các ông bố nghỉ 4 tuần trong 2 tháng đầu đời của con và được hưởng tối đa 80% lương. Quyết định này được chính quyền Nhật Bản ban hành để khuyến khích nam giới nước này nghỉ thai sản. Theo khảo sát của chính phủ Nhật Bản, chỉ 13,97% nam giới nước này nghỉ thai sản vào năm 2021. Tuy nhiên, con số này đã tăng 1,32% so với năm trước đó.

Vai trò kỳ nghỉ thai sản đối với người bố

Một nghiên cứu đầu năm 2022 về kết quả của luật nghỉ thai sản dành cho các ông bố tại Thụy Điển cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc chống lo âu sau sinh đã trong 6 tháng đầu tiên sau khi các bà mẹ đã giảm 26%. Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy tỷ lệ nhập viện, thăm khám bác sĩ chuyên khoa và thậm chí cả kê đơn thuốc kháng sinh đều giảm.

Theo ông Paul Raeburn, tác giả cuốn Do Fathers Matter? What Science Is Telling Us About the Parent We've Overlooked, nếu quá trình mang thai và chuyển dạ kích hoạt bản năng chăm sóc ở các bà mẹ, thì một người bố cần có thời gian chất lượng cùng con mình để thích nghi với việc làm bố.

Một nghiên cứu cho thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh có thể tác động đến nhận thức xã hội, củng cố khả năng tạo dựng và duy trì các mối quan hệ của người bố khi anh trở lại làm việc. Đối với trẻ sơ sinh, chơi với bố có thể phát triển nhận thức tốt hơn.

Trong một nghiên cứu khác, những đứa trẻ 6 tháng tuổi thường xuyên chơi với bố sẽ có vốn từ vựng tốt hơn khi lên 3 tuổi so với những đứa trẻ chỉ chơi với mẹ.

Các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha cũng cho hay những phụ nữ có chồng được nghỉ thai sản sẽ ít bị trầm cảm hơn trong 3 tháng sau khi sinh.

Một nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ vào năm 2014 đã phát hiện ra việc có bạn đời ở nhà sẽ làm tăng nồng độ hormone prolactin và oxytocin của mẹ, kích thích sản xuất và tiết sữa mẹ.