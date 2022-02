Bộ trưởng Công an yêu cầu đẩy nhanh điều tra nhiều vụ án

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ đạo trên được Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ tại hội nghị giao ban trực tuyến ngày 7/2 với công an các đơn vị, địa phương trên cả nước.

Người đứng đầu Bộ Công an nhấn mạnh trong 9 ngày Tết Nhâm Dần 2022 (từ 29/1 đến 6/2), tình hình an ninh được bảo đảm, số vụ phạm pháp hình sự trung bình hàng ngày giảm 13,4 vụ/ngày so với dịp Tết Nguyên đán 2021.

Bên cạnh đó, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan sử dụng pháo trái phép trong đêm giao thừa giảm hẳn so với Tết Tân Sửu 2021. Nguyên nhân do công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và bộ trong việc tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Trong những nhiệm vụ đề ra thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án dư luận quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Số vũ khí, công cụ hỗ trợ bị Công an Hà Nội thu giữ trước Tết. Ảnh: Hoàng Lam.

Bộ trưởng đề nghị điều tra, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội liên quan đến công tác phòng chống dịch; giải quyết các băng, ổ nhóm tội phạm; tấn công, trấn áp các loại tội phạm hoạt động mạnh sau dịp Tết như đánh bạc, tín dụng đen, trộm cắp, cướp tài sản, tội phạm ma túy, giết người.

Ngoài ra, công an cả nước cần đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, không để tội phạm lợi dụng để phạm tội.

Trong lĩnh vực giao thông, Bộ trưởng yêu cầu có các phương án hạn chế tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ những thành phố lớn, các tuyến du lịch, nơi diễn ra lễ hội, cửa khẩu, sân bay; tăng cường xử lý nghiêm những vi phạm, nhất là về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá người quy định… là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo trung tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an), trong 9 ngày nghỉ Tết, công an các đơn vị, địa phương điều tra, khám phá 191 vụ, bắt 279 người có dấu hiệu phạm tội hình sự, 181 người phạm tội về ma túy.

Trong 9 ngày nghỉ, 2.748 người vi phạm pháp luật về cờ bạc bị phát hiện và xử lý; 851 kg pháo các loại bị thu giữ. Cơ quan chức năng còn thu hồi 312 khẩu súng, 9.826 viên đạn, 26 lựu đạn và nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Trên các cung đường, Cục Cảnh sát giao thông cho biết từ 29/1 đến 6/2, lực lượng chức năng ghi nhận 216 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc làm chết 121 người và bị thương 138 người.

10 vụ án trọng điểm được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu xét xử sơ thẩm trong năm 2022: Vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương. Vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận. Vụ án Buôn lậu; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Đưa hối lộ, nhận hối lộ… xảy ra tại Đồng Nai và một số địa phương. Vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng. Vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op). Vụ án Vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung tại khu vực núi Chín Khúc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và một số cơ quan, đơn vị. Vụ án Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Vụ án Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa - nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Việt Á và một số địa phương.