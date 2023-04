Bộ Tài chính phát hiện một số sai phạm bán bảo hiểm qua ngân hàng

Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết đã phát hiện một số sai phạm trong hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng, hiện cơ quan này đang hoàn tất kết luận thanh tra.

Bộ Tài chính cho biết đã phát hiện một số sai phạm trong hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng. Ảnh: Hoàng Hà.

Đây là thông tin được ông Doãn Thanh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (thuộc Bộ Tài chính), chia sẻ trong buổi họp báo thường kỳ quý I của Bộ Tài chính chiều ngày 30/3.

Cụ thể, ông Tuấn cho biết ngày 21/2 vừa qua, Bộ Tài chính đã công bố đường dây nóng bao gồm số điện thoại và địa chỉ email để tiếp nhận nhanh các thông tin phản ánh của công dân về việc phân phối sản phẩm bảo hiểm qua các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng.

Đến nay, sau hơn 1 tháng, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 178 cuộc điện thoại và 218 email của công dân phản ánh liên quan vấn đề này.

Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết các phản ánh này được xử lý theo quy định chung. Trong đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, cơ quan quản lý bảo hiểm đã tiến hành phân loại và xác minh thông tin phản ánh, từ đó chuyển nội dung tới các cơ quan liên quan để tiến hành xử lý, hoặc cơ quan quản lý Nhà nước để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách về kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng.

Với các trường hợp người dân phản ánh bị ngân hàng, nhân viên ngân hàng gian dối trong quá trình bán bảo hiểm, gây thiệt hại, ông Tuấn khuyến khích người dân làm đơn tố cáo gửi tới Cơ quan Công an để được tiếp nhận và xử lý.

Ông Doãn Thanh Tuấn cho biết thêm từ cuối năm 2022 đến nay, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã tổ chức 4 đoàn thanh tra chuyên về hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng. Đến nay, cơ quan thanh tra đang hoàn thiện, trong thời gian sớm nhất sẽ ban hành quyết định thanh tra.

“Thực tế, qua thanh tra cũng phát hiện một số sai phạm nhất định liên quan lĩnh vực này. Tuy nhiên theo quy định khi chưa có kết luận thanh tra thì chưa được công bố công khai”, ông Tuấn nói và cho biết đơn vị sẽ sớm hoàn thiện kết luận thanh tra và công bố công khai những sai phạm này để có phương án xử lý phù hợp.

Trước đó, Bộ Tài chính cho biết kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng bùng nổ đã phát sinh một số tồn tại, trong đó có tình trạng một số nhân viên ngân hàng ép khách mua bảo hiểm khi vay vốn hoặc tư vấn không đầy đủ khiến khách hàng nhầm lẫn giữa sản phẩm bảo hiểm và sản phẩm tiền gửi ngân hàng.

Theo Bộ Tài chính, hoạt động này đã vi phạm nguyên tắc “tự nguyện” được quy định tại các văn bản pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Bộ Tài chính sau đó đã ra các chỉ đạo tăng cường quản lý, giám sát kênh phân phối bảo hiểm này, thực hiện thanh tra chuyên đề… đồng thời lập đường dây nóng nhận phản ánh của người dân.

Tại buổi họp báo chiều 30/3, Bộ Tài chính cũng có báo cáo về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước quý I.

Theo đó, tính đến cuối quý I, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 491.500 tỷ đồng , bằng 30,3% dự toán và tăng 1,3% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số thu nội địa quý I đạt khá chủ yếu do tập trung thu các phát sinh quý IV/2022 và chênh lệch so quyết toán thuế năm 2022 như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân...

Cũng trong quý I, có 4 khoản thu đạt tiến độ thấp so với dự toán và giảm so với cùng kỳ là thuế bảo vệ môi trường; thu phí, lệ phí; các khoản thu về nhà, đất và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng.