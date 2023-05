Bộ Tài chính nói về giải pháp tăng tỷ lệ bồi thường bảo hiểm xe máy

Bộ GTVT nói về đề xuất bỏ bảo hiểm bắt buộc với xe máy

Theo Bộ Giao thông Vận tải, quy định về bảo hiểm với xe cơ giới đang được nghiên cứu sửa đổi tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.