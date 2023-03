Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giá mua ôtô công lên tới 5 tỷ đồng/xe

Theo Bộ Tài chính, giá mua xe đã tăng so với năm 2010 do đó, cơ quan này đề xuất giá mua xe công phục vụ bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tối đa 5 tỷ đồng/xe.

Sau khi tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ôtô.

Theo đó, về mức giá mua ôtô, cơ quan này cho biết có ý kiến đề nghị sửa Điều 16 của Nghị định 04/2019 theo hướng nâng mức giá tối đa để mua sắm ôtô phục vụ công tác chung, đảm bảo chất lượng tốt, độ bền cao hơn nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ công tác chung tại các đơn vị và phù hợp với giá xe thực tế trên thị trường.

"Giá mua xe quy định tại Nghị định 04/2019 đã được áp dụng từ năm 2010. Hiện nay, hệ thống đường bộ đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp để xe lưu thông với vận tốc cao, đồng thời giá mua xe đã có biến động tăng so với năm 2010", Bộ Tài chính lý giải

Vì vậy, dự thảo nghị định đã điều chỉnh tăng giá mua ôtô phục vụ công tác chung trên cơ sở khảo sát giá mua mới xe trên thị trường năm 2022.

Theo đó, tại Điều 15 quy định mức giá mua xe loại một cầu tối đa là 950 triệu đồng/xe (tăng so với quy định hiện hành là 230 triệu đồng/xe). Trường hợp cần trang bị loại ôtô 7-8 chỗ 2 cầu, mức giá tối đa là 1,6 tỷ đồng /xe (tăng so với quy định hiện hành là 500 triệu đồng/xe); xe 6-12 chỗ ngồi, mức giá tối đa là 1,3 tỷ đồng /xe (tăng so với quy định hiện hành là 200 triệu đồng/xe).

Với mức giá này có thể mua được các loại xe sử dụng phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị như: Toyota Innova, Toyota Altis, Mazda 3, Mazda CX3, Mazda CX5, Toyota Fortuner, Ford Everest…

Các loại xe sử dụng phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị như: Toyota Innova, Toyota Altis, Mazda 3... Ảnh: Minh Hoàng.

Đối với ôtô phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ đặc thù của các chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao; nhiệm vụ đặc thù của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Tài chính cho rằng các trường hợp này cũng cần trang bị một xe có mức giá tối đa là 4,5 tỷ đồng /xe.

"Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thường xuyên tháp tùng các đoàn công tác của lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; thực hiện công tác giám sát tại khu vực rừng núi, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn; thực hiện các công tác đối ngoại trên cương vị các Ủy ban hợp tác quốc tế", cơ quan quản lý lý giải.

Bộ Tài chính cho biết giá ôtô quy định dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở tham khảo mức giá của các dòng xe trên thị trường tại thời điểm tháng 9/2022. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giá một số loại xe đã có sự tăng nhẹ. Đơn cử như giá xe Toyota Land Cruiser LC300 2021 đã tăng từ 4,1 tỷ đồng lên gần 4,3 tỷ đồng .

Do đó, để đảm bảo giá xe quy định tại dự thảo Nghị định có thể duy trì trong thời gian 3-5 năm, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi quy định về giá mua xe như sau: Đối với xe phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ đặc thù của các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, giá mua xe tối đa là 5 tỷ đồng /xe.

Ngoài số xe quy định như trên, mỗi bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được trang bị một xe với mức giá tối đa là 4,5 tỷ đồng /xe và một xe với mức giá tối đa là 2,8 tỷ đồng /xe.

Ngoài ra, về việc bổ sung quy định trang bị ôtô cho các tổ chức tài chính ngoài Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết dự thảo nghị định đã bổ sung đối tượng là các tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng hoàn thiện nội dung về kinh phí mua ôtô của các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách theo hướng các tổ chức này được áp dụng theo cơ chế tài chính của đơn vị, tổ chức nào thì tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe được áp dụng theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe của mô hình tương ứng quy định tại Nghị định này. Nguồn kinh phí để mua ôtô do các tổ chức tự đảm bảo, không sử dụng ngân sách để mua sắm ôtô.