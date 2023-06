Bổ sung thêm 1 triệu tấn than để phát điện trong tháng 6-7

EVN cho biết đã làm việc với TKV và Tổng công ty Đông Bắc đề xuất cấp bổ sung thêm 1 triệu tấn than ngoài khối lượng hợp đồng để cấp đủ than cho sản xuất điện trong tháng 6-7.

Ngày 14/6, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết theo kế hoạch cập nhật, sản lượng huy động tháng 6 và tháng 7 của các nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt là các nhà máy điện khu vực miền Bắc sẽ được huy động ở mức công suất và sản lượng tối đa.

Cụ thể, tổng sản lượng dự kiến huy động các nhà máy điện sử dụng than antraxit của EVN trong tháng 6-7 là 12,33 tỷ kWh, tương ứng với nhu cầu than cần sử dụng là 6,03 triệu tấn than.

Đầu tháng 6, EVN đã tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc để đề xuất 2 đơn vị này cấp bổ sung 1 triệu tấn than ngoài khối lượng hợp đồng đã ký kết để đảm bảo đủ than cho nhu cầu sản xuất điện trong tháng 6-7.

"Tập đoàn đang tích cực phối hợp với TKV và Tổng công ty Đông Bắc tìm giải pháp cấp đủ than phục vụ sản xuất điện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng", EVN khẳng định.

Báo cáo của TKV mới đây cũng cho biết tổng khối lượng than cho các nhà máy nhiệt điện 6 tháng đầu năm đạt 20,9 triệu tấn (trong đó thực hiện 5 tháng đạt 17,3 triệu và dự kiến tháng 6 đạt 3,7 triệu tấn), tương đương đạt 54,5% khối lượng hợp đồng và bằng 115,2% so cùng kỳ 2022 (tăng 2,8 triệu tấn).

Tháng 6-7, theo đề nghị của của EVN, căn cứ vào khả năng TKV sẽ cấp bổ sung cho các nhà máy nhiệt điện của EVN bình quân 10.000 tấn/tháng/nhà máy so với tiến độ quy định trong hợp đồng đã ký. Cùng đó cấp bổ sung cho nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 khoảng 30.000 tấn và Hải Phòng 20.000 tấn.

Ngoài ra, trong tháng 6, TKV cũng cung cấp cho nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 khoảng 300.000 tấn than, cao hơn cam kết theo hợp đồng đã ký (140.000 tấn) theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương tăng cường hỗ trợ các nhà máy nhiệt điện phía Bắc.

Tập đoàn này cam kết 6 tháng cuối năm sẽ đảm bảo cung cấp khoảng 18,7 triệu tấn. Dự kiến cả năm đạt 39,7 triệu tấn, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ 2022 (tăng khoảng 4,7 triệu tấn).