Bổ sung chó nghiệp vụ để ngăn vẽ bậy, mất cắp ở metro số 1 TP.HCM

Sau nhiều sự việc mất an ninh như đoàn tàu bị vẽ bậy, mất cắp vật tư, chủ đầu tư metro số 1 cho biết sẽ bổ sung chó nghiệp vụ để hỗ trợ đảm bảo an ninh cho công trường.

Chiều 18/5, ông Hoàng Mai Tùng, Phó giám đốc Thường trực Ban quản lý dự án 1 (Ban quản lý đường sắt đô thị - MAUR, chủ đầu tư), cho biết ngoài việc phối hợp Công an TP Thủ Đức, MAUR đã chủ động yêu cầu tăng cường an ninh khu vực depot và trên chính tuyến như bố trí hàng rào, dây kẽm gai, miểng chai ngăn chặn người ngoài tiếp cận.

Các đơn vị cũng cắt dọn cỏ, bật đèn chiếu sáng 24/24h, để bảo vệ dễ quan sát toàn bộ khu vực. Số lượng bảo vệ cũng được tăng gấp đôi. Bên cạnh đó, MAUR và các nhà thầu yêu cầu bổ sung chó nghiệp vụ ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài.

Liên quan việc mất cắp trên tuyến tại ga trên cao, ông Tùng cho biết ở các khu vực khác của dự án như ga ngầm không xảy ra mất cắp. Tuy nhiên rút kinh nghiệm từ sự việc vừa qua, MAUR đều yêu cầu tăng cường nhân sự cho toàn tuyến.

Đoàn tàu metro bị vẽ bậy lần thứ 2 tại depot hôm 30/4. Ảnh: M.K.

Trong quá trình thi công của nhà thầu, nhà thầu có tập trung vật tư, vật liệu như dây cáp điện... những sự việc xảy ra đều được bảo vệ của nhà thầu Hitachi (Nhật Bản), SCC bắt được, bàn giao chính quyền địa phương.

Trước đó, chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu phát hiện nhiều sự việc mất an toàn tại công trường như tàu bị vẽ bậy lần thứ 2 và mất cắp vật tư, thiết bị kỹ thuật hồi cuối tháng 4.

Do đó, MAUR đề nghị UBND TP Thủ Đức chỉ đạo Công an TP Thủ Đức phối hợp chủ đầu tư và nhà thầu quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự cho dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đoạn qua địa bàn quản lý.