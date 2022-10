Bộ sách giúp hiểu về các vương triều trên đất Thăng Long

Bộ sách “Các vương triều trên đất Thăng Long” là công trình mang tới cho bạn đọc cái nhìn tổng quát về mảnh đất, con người Thăng Long - Hà Nội trong hơn 5 thế kỷ.

Ngày 8/10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nhà xuất bản Hà Nội đã có buổi giới thiệu bộ sách Các vương triều trên đất Thăng Long. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội năm 2022 - một hoạt động kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 70 năm ngành xuất bản Việt Nam.

Ông Vũ Văn Việt, Tổng giám đốc - Tổng biên tập NXB Hà nội (người thứ 2 từ trái) tặng hoa chúc mừng các tác giả trong ban biên soạn hoàn thành công trình nghiên cứu.

Bộ sách bao gồm bốn cuốn: Vương triều Lý (1009-1226) do GS.TS Nguyễn Quang Ngọc chủ biên, Vương triều Trần (1226-1400) do PGS.TS Vũ Văn Quân chủ biên, Vương triều Lê (1428-1527) do GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc chủ biên; và Thăng Long - Kẻ Chợ thời Mạc - Lê Trung hưng do PGS.TS Nguyễn Thừa Hỷ là tác giả.

Trong đó, cuốn Vương triều Lý (1009-1226) xuất bản lần đầu vào năm 2010 trong “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến” do Nhà xuất bản Hà Nội thực hiện, đã ra mắt độc giả vào tháng 2.

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, chủ biên của cuốn sách Vương triều Lý (1009-1226) tại lễ ra mắt.

Chia sẻ với Zing về bốn công trình được xuất bản lần này, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, chủ biên của cuốn sách Vương triều Lý (1009-1226) cho biết: “Theo kế hoạch, chúng tôi muốn ra mắt cùng lúc cả bốn cuốn sách vào đầu năm nay, tuy nhiên vì chưa kịp hoàn chỉnh, nên chúng tôi tập trung ra mắt cuốn Vương triều Lý (1009-1226) trước. Sau khi trải qua thời gian đại dịch Covid-19 rất khó khăn, giờ đây tất cả đã tập trung ra mắt được bộ sách, đặc biệt vào đúng dịp kỉ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Đây là sự cố gắng rất lớn của nhà xuất bản và tập thể các tác giả".

Tại buổi tọa đàm, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, PGS.TS Vũ Văn Quân và GS Hoàng Anh Tuấn cũng đã chia sẻ, trao đổi với các độc giả về bộ sách, xoay quanh những câu chuyện lịch sử của từng thời đại.

Về 4 công trình, tất cả đều mang tới những góc nhìn tổng quát về mảnh đất, con người Thăng Long - Hà Nội trong hơn 5 thế kỷ với đủ thành bại, hưng vong, những đỉnh cao dựng và giữ nước, nền văn hóa Việt phát triển rực rỡ với chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc thấm đượm.

Những công trình này có ý nghĩa sâu sắc, với tinh thần “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định. Đó là nền tảng để Việt Nam hội nhập và phát triển mạnh mẽ trong thời đại mới - đúng như chủ đề “Truyền thống và Hội nhập” của Hội Sách Hà Nội lần thứ VII năm 2022.

Nhiều độc giả thích thú tìm đọc bộ sách Các vương triều trên đất Thăng Long.

Sau hơn 10 năm kể từ khi ra mắt lần đầu trong Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến năm 2010, bốn công trình của bộ sách “Các vương triều trên đất Thăng Long” đã khẳng định giá trị khoa học của mình, được đông đảo độc giả quan tâm.

Đội ngũ tác giả là những nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành trong giới Sử học, nội dung từng cuốn sách được thông qua bởi Hội đồng Khoa học uy tín của Thành phố.

Trong lần ra mắt năm 2022, Nhà xuất bản Hà Nội và các tác giả đã đầu tư nhiều công sức rà soát, chỉnh sửa, hiệu đính các thông tin tiếp tục bổ sung các kết quả nghiên cứu nhằm mang đến cho bạn đọc một công trình nghiên cứu tương đối toàn diện.

Các tác giả đã cố gắng để lý giải những vấn đề lịch sử một cách khoa học và đáng tin cậy. Tuy nhiên, như lời các tác giả đã chia sẻ, rất nhiều vấn đề được đề cập đến trong các ấn phẩm vẫn cần tiếp tục đào sâu tìm hiểu, nghiên cứu.