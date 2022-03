Bỏ phố về quê làm nông dân trong dịch

Về nhà được 2 tháng, Hiệp sút 3 kg, da đen sạm đi. Cậu gặp khó khăn nhưng tinh thần thoải mái hơn và dần tìm ra hướng đi cho mình.

“Ở đây có một anh nông dân hay cười” là lời Hoàng Hiệp (22 tuổi, Lâm Đồng) thường nhắc nhở bản thân để thêm năng lượng tích cực.

Chia sẻ với Zing, Hiệp cho hay tháng 6/2021, cậu quyết định bỏ việc ở thành phố Bảo Lộc để về quê tại huyện Di Linh. Gần một năm nay, chàng trai giúp bố mẹ trồng trọt, chăn nuôi trên mảnh đất 2,5 ha của gia đình.

Ngoài ra, Hiệp bắt đầu quay video về quá trình sinh hoạt, món ăn tự nấu hay câu chuyện giản dị thường nhật để chia sẻ với mọi người.

Sau 5 năm đi làm xa nhà, Hiệp trở về với ước mơ lập nghiệp trên quê hương.

Bỏ phố về quê

Hết cấp 3, Hiệp không đi học chuyên nghiệp mà lên thành phố kiếm việc làm. Trong nhiều năm xa nhà, cậu từng sống ở TP.HCM và TP Vũng Tàu.

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Hiệp về TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) làm nhân viên công ty giao hàng. Một chiều giữa năm ngoái, khi ghé nhà khách để nhận hàng, cậu bị thu hút bởi khung cảnh xung quanh có những luống hoa mười giờ, phía sau là hồ nước mênh mông.

“Đúng là cuộc sống mình vẫn thường mơ về”, cậu nghĩ.

Trên đường về, Hiệp bắt đầu nghĩ tới việc rời phố về quê. Vài ngày sau, cậu quyết định rằng mình còn trẻ và nên làm những việc bản thân mong muốn trải nghiệm khi còn có thể.

Sau khi xin nghỉ và bàn giao công việc, Hiệp về nhà dù chưa kịp có sự chuẩn bị lẫn kế hoạch, định hướng cho tương lai.

“Từ nhỏ, mình đã ấp ủ ước muốn sau này có nông trại để tự chăn nuôi, trồng trọt. Mình cũng thích khí hậu mát mẻ và trong lành, cuộc sống không ồn ào tấp nập ở quê. Điều duy nhất mình chuẩn bị được là tinh thần lạc quan, vui vẻ”, chàng trai nói.

Thời gian đầu, Hiệp loay hoay không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu. May mắn là bố mẹ luôn tin tưởng, ủng hộ cậu.

Hiệp phụ giúp cha mẹ canh tác trên 2 ha đất của gia đình.

Gia đình làm nông có sẵn vườn tược, Hiệp phụ giúp gia đình chăm sóc và thu hoạch 2 ha bơ. Sau đó, cậu bắt đầu tìm hiểu trồng bí ngô.

“Ở nơi mình sinh sống, người dân đa phần trồng cây ăn trái và cây công nghiệp lâu năm. Mình chưa có kinh nghiệm trồng hoa màu nên tự mày mò tìm hiểu và tham khảo ý kiến mọi người. Được bác cho mượn khoảnh đất nhỏ, mình trồng thử nghiệm 3 sào bí ngô. Trừ chi phí ban đầu gồm 2 triệu đồng tiền phân, hơn 500.000 đồng mua giống, sau gần 4 tháng, mình thu về 20 triệu đồng. Mình rất vui khi bước đầu tạo ra thu nhập”, cậu kể.

Hàng ngày làm nông vất vả, ngoại hình Hiệp thay đổi trông thấy. Từ chàng trai “da trắng như bông bưởi”, cậu sụt 3 kg, da đen sạm đi chỉ sau 2 tháng bỏ phố về quê.

Bù lại, Hiệp được làm chủ công việc của bản thân, vun đắp tình cảm gia đình và bà con lối xóm.

Vụ bí đầu tiên, Hiệp thu được 20 triệu đồng.

Sống tích cực

Nhiều khi, bạn thân nhắn hỏi “Đã chán chưa?”, Hiệp chỉ cười và lắc đầu. Với cậu, tạo ra niềm vui mỗi ngày cho bản thân là phần rất quan trọng khi bỏ phố về quê, bên cạnh việc luôn giữ vững tinh thần lạc quan.

Trước đây khi ở thành phố, Hiệp đi làm cả ngày, rảnh rỗi lại ăn nhậu. Giờ chàng trai theo đuổi nếp sinh hoạt điều độ, chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn.

Sáng sớm trước khi ra vườn, Hiệp tranh thủ 15 phút để đọc sách. Buổi tối, khi gác lại công việc ruộng đồng, cậu lại dành thời gian chỉnh sửa video quay trong ngày hoặc học hỏi thứ gì đó mới mẻ.

Sống giữa thiên nhiên, điều Hiệp cảm nhận được là sự bình yên, lòng nhẹ nhàng hơn, đơn giản hóa mọi thứ. Dù vậy, nỗi cô đơn mà bản thân phải đối diện cũng không hề nhỏ.

“Bạn bè tầm tuổi mình đều đi học, đi làm xa hoặc chỉ về quê tránh dịch ít ngày. Có lúc cũng thấy buồn chán nhưng trở lại thành phố sinh sống thì mình không có dự định. Những lúc lạc lối, mình sẽ tìm việc gì đó làm cho bận rộn. Mình cũng luôn cười thật tươi để khởi đầu ngày mới”, cậu nói.

Với Hiệp, tạo ra niềm vui mỗi ngày cho bản thân là phần rất quan trọng khi bỏ phố về quê.

Theo Hiệp, trồng cây là cách tốt để tạo ra niềm vui. Khi về nhà, cậu bắt đầu tìm hiểu về các loại hoa, cây cối và tự thiết kế, sắp xếp khu vườn theo ý thích. Nhờ đó, chàng trai cũng có rau, của, quả sạch cho bữa ăn hàng ngày.

Khi đi rừng, Hiệp cảm thấy được thư giãn và lắng nghe thanh âm của tự nhiên. Hái rau dại hay tìm nấm vào mùa mưa cũng là trải nghiệm cậu rất thích.

“Nói về vườn để chọn sống an nhàn thì không phải. Thật sự, bắt tay làm nông nghiệp mới thấy được những nỗi nhọc nhằn không kể sớm tối, nắng mưa của bố mẹ. Khi thay đổi môi trường sống, khó khăn là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, chắc chắn bản thân cũng học hỏi, trải nghiệm được nhiều hơn”, cậu nói.

Hiện tại, Hiệp có thu nhập đủ để trang trải cuộc sống và mong có thể phụ giúp cha mẹ nhiều hơn. Chàng trai 22 tuổi hy vọng áp dụng công nghệ vào nông nghiệp truyền thống, chế biến nông sản quê hương có thương hiệu và đến tay nhiều người hơn.

“Mình nghĩ khi còn trẻ, các bạn hãy cứ đánh đổi. Nếu cảm thấy công việc hiện tại không có kết quả tốt, hãy tìm cho mình môi trường mới. Mình chắc chắn bạn sẽ tốt hơn so với hiện tại. Hãy bỏ qua mọi lý do và bước ra khỏi vùng an toàn, bạn sẽ thấy cuộc sống còn nhiều điều đợi mình khám phá”, Hiệp nhắn nhủ.