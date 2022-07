Bộ phim về cuộc tình đồng tính nơi công sở

Với thời lượng 118 phút, "Cherry Magic!" chinh phục trái tim khán giả bằng tình tiết ngọt ngào cùng kịch bản giản dị.

Cherry Magic! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard?! xoay quanh bộ đôi nhân viên văn phòng Adachi (Eiji Akaso đóng) và Kurosawa (Keita Machida). Họ yêu nhau và quyết định ở chung. Tình yêu chớm nở của họ gặp thử thách khi Adachi bị công ty điều đi làm ở thị trấn xa, không thể thường xuyên gặp mặt Kurosawa.

Yếu tố đồng tính được xây dựng tinh tế.

Chất liệu tình trai ngọt ngào

Ngoại truyện của phiên bản truyền hình cùng tên năm 2020 giữ nguyên dàn diễn viên quen mặt, cũng như lối kể chuyện lát cắt cuộc sống (slice of life) mộc mạc. Hoạt động thường ngày của Adachi và Kurosawa như nấu nướng, ăn cơm, đi làm, leo núi, đi chùa chiếm phần lớn thời lượng phim, tạo cảm giác gần gũi, ấm áp.

Năng lực đọc suy nghĩ của Adachi - mấu chốt thay đổi mối quan hệ của nhân vật chính trong bản truyền hình - trở lại. Song, số lần Adachi sử dụng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do vậy, khán giả chưa quen thuộc với bản gốc không gặp khó khăn khi theo dõi phim.

Sau khi series kết thúc, người hâm mộ mong được thấy cảnh hôn trọn vẹn của Adachi và Kurosawa. Song ở bản điện ảnh, nhà sản xuất giữ các phân cảnh tình tứ ở mức nắm tay và ôm, đúng như lời quảng cáo “tình yêu thuần khiết 100%”. Dù vậy, sự ăn ý từ cặp diễn viên Eiji Akaso và Keita Machida đủ làm fan của bộ phim hài lòng.

Eiji Akaso thể hiện duyên dáng nhân vật Adachi nhút nhát, bị động, ngay cả suy nghĩ của bản thân cũng không dám nói ra, nhưng dần trở nên can đảm vì tình yêu. Trong khi đó, Keita Machida không có nhiều lời thoại, nhưng vẫn lột tả hình ảnh Kurosawa tháo vát, tài giỏi, với điểm yếu là luôn cố làm hài lòng người khác thay vì đi theo suy nghĩ của bản thân.

Tương tác đáng yêu của đôi vai chính thuyết phục người xem.

Từ một người chỉ biết đoán ý người khác, Adachi đã trở nên chín chắn, biết cách bày tỏ thẳng thắn chính kiến của mình với người yêu. Trong khi đó, Kurosawa cũng không ngại phô bày nét dịu dàng và sở thích nấu nướng khi gần bên người yêu.

Sự ăn ý của của cặp nhân vật được thể hiện qua cử chỉ nhỏ như ánh nhìn, cái nhếch mày, nụ cười mỉm - nhưng chính sự tinh tế này lôi cuốn khán giả. Khoảng cách chiều cao giữa Adachi và Kurosawa cũng góp phần tô điểm cho hình mẫu đôi tình nhân lý tưởng.

Tình trai trong Cherry Magic! gợi nhớ Heartstopper - phim đề tài LGBTQ+ đình đám ra mắt hồi tháng 4. Nếu tác phẩm Anh quốc sử dụng tông màu sặc sỡ tươi mới như cam, vàng, Cherry Magic! chủ yếu sử dụng trắng, xám, xanh, nâu. Những tông màu pastel mang lại cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng, thể hiện tính nhã nhặn đậm chất Á Đông. Đây cũng là tông màu phổ biến trong dòng phim tình cảm xứ sở hoa anh đào.

Các chi tiết mang đậm tính văn hóa khác như mì ramen, kimono, đền chùa... cũng được cài cắm xuyên suốt, cuốn khán giả vào bầu không khí truyền thống và trang nghiêm của xã hội Nhật.

Các chất liệu ngoài khắc họa cuộc sống thường nhật của nhân viên văn phòng ở Nhật, còn giúp kịch bản vốn không có điểm nhấn cụ thể trở nên sống động hơn.

Các góc quay đẹp bồi đắp cho kịch bản thiếu điểm nhấn.

Tuy nối tiếp câu chuyện trong phiên bản truyền hình, song Cherry Magic! không dành thời lượng giải thích hay tóm tắt câu chuyện trước đó. Những ai chưa xem series có thể thấy khó hiểu trước cách nhân vật xử sự. Nhịp phim chậm rãi, không nút thắt, không cao trào cũng gây ra nhàm chán cho các khán giả yêu thích kịch tính.

Khó khăn của người đồng tính

Trong khi Heartstopper mô tả những thiếu niên mới lớn đang loay hoay để được bạn bè đồng trang lứa đón nhận, Cherry Magic! đặt ra đề bài khó hơn cho những người đồng tính trưởng thành: Làm sao để được xã hội đón nhận?

Những khó khăn của người đồng tính được đề cập một cách tinh tế trong phim. Như bao cặp tình nhân khác, Adachi và Kurosawa muốn dẫn nhau về nhà ra mắt người thân, song việc được chấp nhận hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ khiến nhiều người đồng tính lo lắng và e sợ.

Ngay cả khi thuyết phục được gia đình hai bên đồng ý mối quan hệ, Adachi và Kurosawa vẫn còn một hành trình dài để thực hiện mong muốn nắm tay nhau vào lễ đường, “cùng nhau sống hạnh phúc mãi về sau”.

Trong xã hội Á Đông, đặc biệt là quốc gia có tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề như Nhật Bản, tình yêu của những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ hầu hết phải ẩn nấp trong bóng tối. Trong series phim boylove (tình trai) Nhật Hôm qua ăn gì, luật sư tuổi trung niên Shiro đấu tranh giữa việc giữ kín hay tiết lộ mối quan hệ tình nhân của mình với ông chủ tiệm cắt tóc Kenji cho những người xung quanh.

Tương tự, dưới ánh mắt đồng nghiệp trong công ty, Adachi và Kurosawa vẫn là những người đàn ông độc thân.

Họ chỉ có thể âm thầm trao nhau những ánh mắt quan tâm, vì nếu công ty biết về mối quan hệ, công việc của họ sẽ bị ảnh hưởng. Sống chung dưới một mái nhà, nhưng khi một trong hai người gặp vấn đề sức khỏe, người còn lại cũng không được thông báo với tư cách bạn đời hợp pháp.

Vì thế, Adachi càng phấn đấu có được vị trí quan trọng trong công ty, “để nếu ngày sau công khai mối quan hệ, công ty cũng không thể tùy tiện luân chuyển công tác của chúng ta”. Tuy không thể được xã hội chấp nhận ngay lập tức, những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ như nhân vật Adachi vẫn đang ngày đêm âm thầm tiến lên phía trước, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp do chính mình dựng nên.

Thông điệp tình yêu vượt ra khỏi rào cản định kiến được đề cao trong phim.

Thông điệp nhân văn “Trở nên mạnh mẽ vì tình yêu” được khán giả Nhật ủng hộ, mang Cherry Magic! lọt vào top 3 phim xem nhiều nhất Nhật Bản trong thời điểm phim ra mắt.

Tuy nhiên, phim cũng nhận nhiều bình luận chê bai, cho rằng kịch bản chưa đủ tầm để trở thành phiên bản điện ảnh. Nhịp phim chậm cũng là rào cản để khán giả có thể kiên nhẫn nán lại rạp đến cuối.