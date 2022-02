Bộ phim tái hiện cuộc đời huyền thoại Elvis Presley

Bộ phim “Elvis” do Baz Luhrmann đạo diễn, với sự góp mặt của Austin Butler và Tom Hanks trong vai chính, đã tung trailer đầu tiên.

Deadline đưa tin ngày 18/2, Warner Bros. Pictures đã hé lộ trailer đầu tiên cho phim chính kịch Elvis. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nhà làm phim Baz Luhrmann (The Great Gastby, Australia, Moulin Rouge!...) trong vai trò đạo diễn, quy tụ Austin Butler và Tom Hanks trong các vai chính. Phim dự kiến phát hành vào tháng 6.

Elvis khám phá cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại Elvis Presley (Austin Butler) thông qua lăng kính mối quan hệ phức tạp giữa anh và người quản lý bí ẩn Colonel Tom Parker (Tom Hanks). Trailer phim mở đầu bằng lời giới thiệu của Parker: "Có người sẽ nói tôi là nhân vật phản diện trong câu chuyện này".

Bộ phim bao quát 20 năm cuộc đời ngôi sao ca nhạc có sự hiện diện của Parker, từ quá trình vươn lên thành ngôi sao giữa bối cảnh văn hóa Mỹ tranh tối tranh sáng tới những sóng gió trong sự nghiệp. Trung tâm của hành trình ấy là một trong những con người có ảnh hưởng sâu sắc nhất tới cuộc đời Presley, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Austin Butler trong tạo hình Elvis Presley. Ảnh: Warner Bros.

Baz Luhrmann đã bắt tay với nhiều nhà làm phim để xây dựng các kịch bản khác nhau cho Elvis. Một phiên bản được xây dựng với sự hợp tác của Sam Bromell và phiên bản khác do Craig Pearce và Jeremy Doner thực hiện. Bộ phim được ghi hình ở Queensland, Australia và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền sở tại.

Phim có sự góp mặt của Helen Thompson, Richard Roxburgh, Luke Bracey, Natasha Bassett, David Wenham, Kelvin Harrison Jr., Xavier Samuel, Kodi Smit-McPhee... Trong danh sách, Kodi Smit-McPhee là một trong các ứng cử viên sáng giá tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc ở Oscar 2022 với The Power of the Dog.