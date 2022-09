Bộ phim lãng phí diễn xuất của Yoona (SNSD), Lee Jong Suk

Khán giả chỉ trích rằng "Big Mouth" có kết thúc khó hiểu, để lại lỗ hổng trong cốt truyện. Đặc biệt, sự ra đi của nhân vật nữ chính làm dấy lên tranh cãi.

Ngày 17/9, bộ phim truyền hình ăn khách Big Mouth do Lee Jong Suk và Yoona (SNSD) đóng chính phát sóng tập cuối. Theo báo cáo từ Nielsen Korea, tập phim ghi nhận mức rating trung bình toàn quốc là 13,7%. Đây cũng là tỷ suất người xem cao nhất từ trước đến nay của bộ phim.

Tuy nhiên, trái ngược với thành tích khả quan trên sóng truyền hình, tập cuối của Big Mouth nhận được rất nhiều phản hồi tiêu cực từ cả khán giả và giới truyền thông.

Tập cuối của Big Mouth nhận về nhiều đánh giá tiêu cực. Ảnh: Naver.

Kết thúc mờ nhạt

Trong tập 16, Park Chang Ho (Lee Jong Suk thủ vai) đối đầu cùng Choi Do Ha (Kim Joo Han thủ vai) trong cuộc tranh cử chức Thị trưởng Gucheon.

Khi cuộc tranh luận giữa hai người trở nên căng thẳng, Go Mi Ho (Yoona đóng) bất ngờ xuất hiện. Cô thú nhận: "Tôi không đến đây với tư cách là vợ của ứng cử viên Park Chang Ho, mà là nạn nhân của vụ rò rỉ phóng xạ của NK Chemical. Hiện tại, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch cấp tính giai đoạn cuối".

Đến lúc này, Chang Ho mới biết sự thật về tình trạng sức khỏe của Mi Ho. Anh không khỏi bàng hoàng.

Mặc cho mọi người tỏ ra kinh ngạc, Mi Ho tiếp tục phơi bày tội ác của NK Chemical thông qua bằng chứng không thể chối cãi. Cô trực tiếp đẩy Choi Do Ha vào thế khó.

Dù vậy, Choi Do Ha không tỏ ra quá nao núng. Nhìn thấy bằng chứng Mi Ho đưa ra, anh chỉ bảo rằng vụ việc nên được giao cho cảnh sát điều tra. Về sau, anh vẫn giành chiến thắng trong cuộc tranh cử thị trưởng. Ngoài ra, do không có đủ chứng cứ thuyết phục, anh được tòa phán vô tội.

Áp lực dồn dập từ chuỗi sự kiện không may mắn khiến Mi Ho ngất xỉu. Cuối cùng, cô ra đi trong vòng tay của Chang Ho tại bệnh viện.

Tuy nhiên, chiến thắng của Do Ha không kéo dài lâu. Một ngày nọ, Do Ha bắt đầu ho ra máu sau khi bơi. Chang Ho tiết lộ với Do Ha rằng mình sở hữu hồ bơi mà anh ta đang dùng, và nước trong hồ bơi chính là loại nước ngầm nhiễm phóng xạ do NK Chemical gây ra.

"Nhiều người đã chết vì loại nước nhiễm phóng xạ của anh. Anh cũng nên trải qua đau khổ như vậy", Do Ha nói với Chang Ho.

Cuối cùng, sau khi trả thù thay cho Mi Ho, Chang Ho nỗ lực làm việc để hoàn thành tâm nguyện của vợ rằng anh nên "trở thành một Big Mouse tốt và chính nghĩa, trừng trị kẻ giẫm đạp lên người yếu thế mà sống".

Go Mi Ho qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Ảnh: @530_gorgeous.

Tình tiết gượng ép, cốt truyện đầy rẫy lỗ hổng

Tập cuối của Big Mouth khiến người xem thất vọng bởi diễn biến khó hiểu, kém đặc sắc với nhiều khúc mắc chưa được giải quyết.

Vào thời điểm chiến dịch tranh cử của Park Chang Ho rơi vào tình thế tuyệt vọng, Hyun Joo Hee (Ok Ja Yeon thủ vai), người từng nói rằng cô "chưa bao giờ nghi ngờ chồng mình", lại quyết định phản bội chồng bằng cách đưa chiếc điện thoại chứa thông tin quan trọng của Choi Do Ha cho Chang Ho.

Danh tính của "kẻ tâm thần giết người hàng loạt" - con trai Chủ tịch Kang (Jeon Kook Hwan thủ vai) và cũng là nhân vật cần thiết để ngăn Choi Do Ha thừa kế tài sản của Chủ tịch Kang - không được tiết lộ. Nhân vật này chỉ xuất hiện thông qua lời kể từ người khác rằng anh ký văn bản đồng ý cho khám nghiệm thi thể cha mình.

Bộ phim kết thúc nhưng vẫn để lại nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, điển hình như tại sao các nhân vật chính không để ý tới sự biến mất của Jang Hye Jin (Hong Ji Hee đóng), vì sao Han Jae Ho (Lee Yoo Jun thủ vai) sát hại Jang Hye Jin mà không phải nhận bất kỳ hình phạt nào, làm thế nào mà Park Chang Ho có thể mở kho chứa vàng của Choi Do Ha và tìm thấy những thỏi vàng bị chiếm đoạt từ các thành viên NR Forum với giá trị lên tới 100 tỷ won (khoảng 71,7 triệu USD ).

Ngay từ đầu phim, Big Mouth khiến người xem phải liên tục suy đoán về danh tính thực sự của tên tội phạm Big Mouse. Tuy nhiên, bộ phim kết thúc mà không có bất kỳ sự kiện ấn tượng nào sau khi danh tính của Big Mouse được tiết lộ.

Tờ Ilgan Sports nhận xét: "Các tình tiết diễn ra trong 3 phút cuối cùng kết thúc một cách đại khái như thể đây chỉ là video tóm tắt sự kiện nổi bật, mặc dù vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được giải quyết. Thật đáng thất vọng".

Đặc biệt, nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc trước sự ra đi của nhân vật Go Mi Ho. Không ít ý kiến cho rằng cái chết của Go Mi Ho không mang lại nhiều ý nghĩa cho bộ phim, do vậy, việc cài cắm tình tiết cô qua đời vào phim là không cần thiết.

"Tại sao họ lại quyết định cho Mi Ho chết dù cô ấy chẳng làm gì sai?", "Điểm nực cười nhất trong bộ phim là nữ chính chết", "Liệu để nhân vật chính chết có phải kết thúc hay nhất không?", Top Star News trích dẫn bình luận từ người xem.

Trên các diễn đàn thảo luận trực tuyến, công chúng liên tục chỉ trích rằng Big Mouth có kết thúc "quá lãng xẹt".

Khán giả để lại bình luận: "Kịch bản cuối phim có quá nhiều lỗ hổng. Có lẽ bộ phim cần tới tận 20 tập chứ không phải là 16 tập", "Tôi không thể thốt nên lời sau khi xem phim. Đáng nhẽ ra tôi nên bỏ dở phim giữa chừng", "Tôi đoán đến cả diễn viên cũng cảm thấy bàng hoàng lắm".

Có ý kiến cho rằng nửa cuối của phim truyền hình là nơi thể hiện rõ nhất khả năng viết lách của biên kịch. Các công đoạn ghi hình cuối cùng trong phim truyền hình Hàn Quốc chủ yếu diễn ra một cách khá gấp gáp, do vậy, phần cuối phim thường được quay đúng như kịch bản mà không có sự can thiệp từ đạo diễn và nhà sản xuất.

Có thể thấy, dường như Big Mouth cũng không thể thoát khỏi tình trạng kịch bản "đầu voi đuôi chuột" - điểm yếu chung của rất nhiều bộ phim Hàn ăn khách.

"Một cái kết không rõ ràng, trong đó tất cả tội phạm không nhận được cái giá phải trả, cũng như mong muốn quay trở lại cuộc sống bình thường của nhân vật chính không trở thành hiện thực", Ilgan Sports đánh giá.

Khán giả cho rằng Big Mouth có quá nhiều lỗ hổng trong cốt truyện. Ảnh: Leisurebyte.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của Big Mouth là diễn xuất trọn vẹn của dàn diễn viên, dù là vai chính hay vai phụ.

Đặc biệt, không ít ý kiến cho rằng Big Mouth đánh dấu sự tiến bộ đột phá trong diễn xuất của Yoona, qua đó giúp cô xóa bỏ định kiến "thần tượng đóng phim".

Do vậy, trên Internet, nhiều khán giả Hàn Quốc bày tỏ sự tiếc nuối khi Big Mouth có cái kết không tương xứng với thực lực của dàn diễn viên". Họ gọi đây là bộ phim "lãng phí khả năng diễn xuất của Yoona và Lee Jong Suk".