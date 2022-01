Bộ phim kinh dị thay thế 'Spider-Man: No Way Home' ở phòng vé

"Scream 5" được dự đoán mang về ít nhất 25 triệu USD trong tuần đầu khởi chiếu, có thể trở thành phim ăn khách mới của phòng vé Bắc Mỹ.

Theo Variety, sau 4 tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong nước, Spider-Man: No Way Home có thể phải nhường ngôi cho Scream 5 - bộ phim kinh dị giật gân sẽ ra rạp từ ngày 14/1.

Giới quan sát cho rằng tác phẩm được dán nhãn R dự kiến bán được 25 đến 30 triệu USD tiền vé từ 3.661 rạp trong tuần đầu công chiếu, một khởi đầu vững chắc trong thời điểm số ca mắc Covid-19 vẫn tăng chóng mặt.

"Sự lây lan của biến chủng Omicron không phải trở ngại phòng vé và những đánh giá tích cực cho phần thứ 5 của loạt phim, thậm chí có thể đẩy doanh thu lên 35 triệu USD hoặc hơn trong 7 ngày đầu", chuyên gia nhận định.

Scream 5 sẽ thay thế Spider-Man: No Way Home, trở thành tác phẩm đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ. Ảnh: Scream 5.

Scream 5 gần như nắm chắc khả năng mang về lợi nhuận. Phim chỉ có kinh phí đầu tư 24 triệu USD , trong khi tiền bán vé trong tuần đầu được đoán hơn con số này. Thêm vào đó, phần mới của thương hiệu Scream không có sự cạnh tranh đáng chú ý tại rạp trong thời điểm này, trước khi phim khoa học viễn tưởng Moonfall ra mắt ngày 4/2.

Được đạo diễn bởi Matt Bettinelli-Olpin và Tyler Gillett (phim đầu tiên không do huyền thoại của dòng phim kinh dị Wes Craven chỉ đạo), Scream 5 đưa Marley Shelton, Courteney Cox, David Arquette và Neve Campbell trở lại thị trấn Woodsboro, đối đầu kẻ giết người đeo mặt nạ Ghostface. Bên cạnh những tên tuổi quen thuộc, dàn cast mới được chiêu mộ gồm Melissa Barrera, Jenna Ortega, Dylan Minnette và Jack Quaid.

Scream 5 được đón nhận nồng nhiệt ở các buổi chiếu sớm. Trong bài đánh giá trên Variety, nhà phê bình Owen Gleiberman gọi Scream 5 là "siêu phẩm kinh dị về kẻ giết người".