Bộ phim khó khăn nhất với The Rock

Dwayne Johnson chia sẻ về khó khăn khi thực hiện dự án “Black Adam” nhân dịp tác phẩm siêu anh hùng đóng máy.

Uproxx đưa tin ngày 17/7, trên Twitter cá nhân, Dwayne Johnson đã chia sẻ lại đoạn video ghi hình màn bốc thăm trúng thưởng trên phim trường Black Adam nhân dịp phim đóng máy. Đi kèm đoạn video là chia sẻ ngắn, bày tỏ cảm xúc của The Rock về dự án vừa hoàn thành việc ghi hình.

Phần chia sẻ có đoạn: “Quả là một hành trình phi thường. Black Adam là dự án điện ảnh khó khăn nhất tôi từng thực hiện tính đến ngày hôm nay. Bộ phim thách thức tôi cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, nhưng từng phút giây trên phim trường đều đáng giá. Xin dành lòng biết ơn vô bờ bến tới ê-kíp làm phim với hơn 1.000 nhân viên, diễn viên và đạo diễn Jaume Collet-Serra”.

The Rock chụp hình cùng diễn viên đóng thế cho mình trên phim trường Black Adam. Ảnh: Blackadamnews.

Cuối bài đăng, The Rock không quên nhắc lại câu quảng cáo quen thuộc của Black Adam: “Thứ bậc quyền lực trong vũ trụ DC đang thay đổi”.

Bên cạnh hoàn tất việc ghi hình Black Adam, The Rock cũng đang trong giai đoạn quảng bá cho Jungle Cruise - bộ phim phiêu lưu, hành động do Disney sản xuất. Trong phim, The Rock thủ vai người dẫn đường sống giữa vùng sông nước nhiệt đới. Bạn diễn của anh là nữ diễn viên Emily Blunt. Jungle Cruise dự kiến phát hành từ cuối tháng 7.

Black Adam do Jaume Collet-Serra đạo diễn từ kịch bản của Adam Sztykiel, Rory Haines và Sohrab Noshirvani. Phim có sự góp mặt của Pierce Brosnan trong vai Dr. Fate, Noah Centineo thủ vai siêu anh hùng Atom Smasher, sánh vai bên Cyclone của Quintessa Swindell và Hawkman do Aldis Hodge đảm nhận.

Ngày 28/3, trên Instagram cá nhân, Dwayne Johnson thông báo với công chúng ngày phát hành chính thức của Black Adam bằng một clip hoành tráng. Tác phẩm siêu anh hùng được ấn định ngày ra rạp là 29/7/2022.