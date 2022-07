Bộ phim đang tạo cơn sốt ở Hàn Quốc

"Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" giúp khán giả hiểu thêm về thế giới của người tự kỷ, đồng thời gửi gắm thông điệp nhân văn bằng nội dung nhẹ nhàng.

Tác phẩm của đạo diễn Yoo In Shik kể về cô gái bị tự kỷ Woo Young Woo (Park Eun Bin). Cô từng là đứa trẻ không bình thường vì phải lên 5 tuổi mới cất tiếng nói đầu tiên.

Woo Young Woo có EQ thấp và năng lực xã hội kém. Tuy nhiên, cô sở hữu IQ 164 với khả năng ghi nhớ siêu đỉnh. Vì vậy, cô đã trở thành thủ khoa trường luật và được nhận vào làm tại công ty Hanbada.

Park Eun Bin vào vai luật sư tài giỏi mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.

Góc nhìn mới về người tự kỷ

Woo Young Woo yêu thích ngành luật, đam mê cá voi và mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Người mắc hội chứng này có sự khác biệt trong thái độ giao tiếp. Họ có thể hờ hững hoặc thân thiện thái quá với người khác. Trong mắt người bình thường, những người như Woo Young Woo đều "khác thường".

Nữ chính hay nhại lại lời người khác nhưng không dám nhìn thẳng khi nói chuyện. Nếu bị đánh, bị mắng, cô cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Định kiến xã hội khiến Young Woo như ốc sên cuộn tròn người trong chiếc vỏ. Cô vượt qua nỗi sợ để theo đuổi ước mơ làm luật sư.

Hình ảnh Woo Young Woo bình thản giữa một xã hội phức tạp mang đến góc nhìn tươi sáng cho chứng tự kỷ.

Đồng thời, nữ chính cũng giúp công chúng có cái nhìn khác về chứng rối loạn phổ tự kỷ. Người mắc hội chứng có thể kỳ lạ trong giao tiếp nhưng vẫn có suy nghĩ và cảm xúc riêng. Vì vậy, họ xứng đáng được mọi người công nhận và tôn trọng.

Tuy nhiên, tác phẩm không chỉ mang màu hồng đẹp đẽ và tươi sáng. Thông qua các vụ kiện, khán giả có thể thấy góc tối xã hội, chẳng hạn nạn bạo lực gia đình, kỳ thị người tự kỷ, sự gian dối trong kinh doanh…

Phim cũng phản ánh mặt trái của nghề luật sư, khi một số người phải lừa dối lương tâm để bào chữa cho kẻ sai trái. Nữ chính vì muốn chiến thắng nên phớt lờ sự thật. Sau đó, thắng lợi này đã trở thành bài học đắt giá trên con đường trưởng thành của cô.

Thành công nhờ nội dung nhẹ nhàng, tinh tế

Đa số phim ngành luật thiên về chính kịch với tình tiết gay cấn. Song, tác phẩm của đạo diễn Yoo In Shik đi theo hướng nhẹ nhàng, pha chút dí dỏm. Các vụ kiện diễn ra nhanh chóng và dễ hiểu, không rườm rà hay phức tạp hóa.

Vì vậy, tác phẩm nhanh chóng nhận được lời khen từ công chúng. Một khán giả cho biết cô đã xem TV trở lại sau 10 năm nhờ Woo Young Woo. Trong khi đó, nhiều người hy vọng rating của phim tăng cao hơn ở những tập tiếp theo.

Tác phẩm theo motif "phim chữa lành" - đang là xu hướng của truyền hình Hàn Quốc.

Đáng nói, Nữ luật sư Woo Young Woo được phát sóng trên đài ENA - một đài kém tiếng của Hàn Quốc. Ở tập đầu tiên, phim ghi nhận mức rating khiêm tốn 0.9%. Nhưng chỉ sau 5 tập, tỷ suất người xem đã đạt 9.1%, tăng gấp 10 so với tập 1.

Rating tăng cao bất ngờ khiến tác phẩm vượt mặt cả Eve của Seo Ye Ji và Jinxed at First của Seohyun. Theo Good Data, phim của đạo diễn Yoo In Shik cũng đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình gây chú ý nhất tuần.

Từ đài nhỏ, EVN trở nên phổ biến ở cả trong nước lẫn quốc tế. Đồng thời, sự nghiệp của Park Eun Bin cũng ngày càng phát triển. Cô nhận được mức cát-xê quảng cáo cao gấp đôi so với trước đây (từ 200 triệu KRW/năm lên 400 triệu KRW/năm).

Đồng thời, truyền thông và khán giả liên tục nhắc tới nữ diễn viên trong các bài báo về người nổi tiếng.

Màu sắc mới của ngọc nữ xứ Hàn

Park Eun Bin đóng phim từ nhỏ và tham gia 40 tác phẩm trong hơn 20 năm. Vì vậy, nữ diễn viên được mệnh danh là một trong những viên ngọc quý của đất nước Hàn Quốc.

Lần này, Park Eun Bin đã tái xuất màn ảnh với vai diễn đặc biệt. Trên các phương tiện truyền thông, cô nói nhân vật Woo Young Woo không phải là người cần giúp đỡ. Ngược lại, cô ấy có trái tim thuần khiết khiến người khác muốn kết bạn.

Trong một số phân đoạn, Park Eun Bin vẫn bị nhận xét là diễn cứng và cường điệu hóa. Tuy nhiên, cô đã cố gắng thể hiện một Woo Young Woo hồn nhiên và ngô nghê trước kỹ năng xã hội. Diễn xuất của ngọc nữ có khen có chê nhưng cô vẫn mang đến cho khán giả cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

Park Eun Bin tương tác ăn ý với bạn diễn.

Sánh đôi Park Eun Bin là nam diễn viên Kang Tae Oh. Anh từng khiến khán giả Việt thương nhớ qua Tuổi thanh xuân. Nhưng sau đó, anh trở nên mờ nhạt vì không có tác phẩm nổi bật.

Trong Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo, Kang Tae Oh vào vai chàng trai ấm áp Lee Jun Ho. Đây là vai diễn hiếm hoi của nam diễn viên nhận được nhiều lời khen trong 5 năm trở lại đây.

Ngoài đôi chính, Kang Ki Young cũng thu về phản hồi tích cực khi vào vai luật sư Jung Myeong Seok. Công chúng nhận xét anh đã tìm được nhân vật phù hợp với bản thân sau 14 năm lăn lộn với nghề.

Các diễn viên như Joo Huyn Young, Ha Yoon Kyung… đều tạo nên ấn tượng dù chỉ đóng vai phụ. Mỗi vai nhân vật là gam màu riêng, tất cả đã gắn kết để tạo thành bức tranh đa sắc màu.

Tác phẩm của đạo diễn Yoo In Shik khai thác câu chuyện về người tự kỷ qua lăng kính nhẹ nhàng. Phim không đề cao, không hạ thấp mà chỉ giúp khán giả hiểu hơn về người tự kỷ và ngành luật sư.

Lăng kính nhẹ nhàng, giàu sức sáng tạo trở thành điểm nhấn của loạt phim.

Đương nhiên, tác phẩm vẫn đi theo lối quen thuộc của hàng loạt phim truyền hình khác. Đó là khi nhân vật gần như rơi vào tuyệt vọng, may mắn sẽ đến ở những phút chót.

Tuy nhiên, phim đã làm tốt việc đưa ra góc nhìn mới để xóa bỏ định kiến về người tự kỷ. Nội dung đơn giản giúp những khán giả không hiểu rõ về ngành luật cũng có thể theo dõi.

Với thành công này, có thể đài EVN tiếp tục làm phim về thể loại chữa lành. Ngoài ra, việc khai thác thế giới của người mắc vấn đề tâm lý bằng sự hài hước tinh tế cũng là hướng đi mới cho các nhà làm phim.