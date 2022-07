Bộ phim đang nổi tiếng nhất Hàn Quốc cứu vớt sự nghiệp các diễn viên

"Extraordinary Attorney Woo" đang là bộ phim nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Phim giúp dàn diễn viên nổi tiếng sau thời gian dài không được chú ý.

Các nhân vật mắc chứng tự kỷ đã xuất hiện trong nhiều truyền hình hoặc điện ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, hiếm khi những nhân vật đó trở thành trung tâm và họ thường được đặt ở vị trí phụ.

Bộ phim đang phát sóng Extraordinary Attorney Woo làm điều ngược lại khi để một luật sư mắc bệnh tự kỷ làm nhân vật chính. Thành tích của phim cho thấy Extraordinary Attorney Woo đang đi đúng hướng và trở thành một trong những bộ phim thành công nhất Hàn Quốc 2022.

Bộ phim giúp dàn diễn viên đổi đời

Extraordinary Attorney Woo ban đầu do SBS sản xuất và phát sóng. Vào tháng 3, đài truyền hình nổi tiếng đăng tải một thông báo trên bảng tin nhằm tìm kiếm các diễn viên nhí để diễn xuất trong Extraordinary Attorney Woo. Tuy nhiên, sau đó SBS từ chối sản xuất phim và việc này được chuyển giao cho ENA. Đây là đài truyền hình cáp mới thành lập. ENA đầu tư 20 tỷ won ( 15,3 triệu USD ) để sản xuất bộ phim.

Dàn diễn viên trong phim không phải gương mặt quá nổi tiếng. Park Eun Bin là diễn viên tiếng tăm nhất trong dàn diễn viên và có một số dự án được chú ý trước đó. Tuy nhiên, cô cũng chưa phải ngôi sao được săn đón. Phải đến khi Extraordinary Attorney Woo phát sóng, Park Eun Bin mới trở thành diễn viên được công chúng cả nước biết đến.

Extraordinary Attorney Woo giúp cả dàn diễn viên nổi tiếng hơn. Ảnh: ENA.

Theo truyền thông Hàn Quốc, phí quảng cáo hàng năm của Park Eun Bin đã tăng gấp đôi kể từ khi bộ phim được phát sóng. Trước đó, phí quảng cáo hàng năm của Park Eun Bin khoảng 200 triệu won (khoảng 153.420 USD ) mỗi năm. Hiện mức phí của cô tăng lên 400 triệu won (tương đương 306.874 USD ). Phí người mẫu hàng năm của cô ấy thay đổi tùy thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng…

Khi sự nổi tiếng của Park Eun Bin ngày càng tăng, nhân khẩu học của các nhãn hàng hợp tác với cô cũng thay đổi. Một quan chức từ Tập đoàn Nhân sâm KGC cho biết: “Chúng tôi quyết định mời Park Eun Bin làm người mẫu cho thương hiệu để tăng lượng khách hàng ở độ tuổi 20 và 30. Tuy nhiên, người tiêu dùng ở độ tuổi 40 và 50 bắt đầu nhận ra Park Eun Bin sau sự nổi tiếng của bộ phim”.

Cho Seung Hyun, Giám đốc tuyển chọn của Cheil Worldwide, cho biết: "Park Eun Bin cũng có hình ảnh tươi sáng, cô ấy là một trong những diễn viên được yêu thích trong ngành quảng cáo. Với sự nổi tiếng của Extraordinary Attorney Woo, giá trị thương hiệu của cô ấy sẽ tăng lên".

Kang Tae Oh - nam chính của bộ phim - thậm chí mờ nhạt suốt nhiều năm diễn xuất. Trước khi tham gia bộ phim, Kang Tae Oh chủ yếu đóng vai phụ và không được chú ý dù ra mắt từ năm 2013. Nhờ Extraordinary Attorney Woo, Kang Tae Oh tỏa sáng, trở thành diễn viên được săn đón. Tờ Insight thậm chí nhận định Kang Tae Oh đã trúng số độc đắc với Extraordinary Attorney Woo.

Wikitree đưa tin ngày 14/7, đánh bại các đồng nghiệp, Kang Tae Oh giữ vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất Hàn Quốc, dữ liệu do công ty Good Data công bố.

Kang Tae Oh hiện nổi tiếng đến mức người hâm mộ của anh kêu gọi khoảng 600 người thay nam diễn viên nhập ngũ. Tại Hàn Quốc, nam giới đều phải nhập ngũ trong khoảng 2 năm. Extraordinary Attorney Woo là bộ phim cuối cùng của Kang Tae Oh trước khi nhập ngũ. Người hâm mộ muốn nhìn thấy Kang Tae Oh ở các dự án mới nên thuê người thay anh nhập ngũ. Bài viết này hiện nổi tiếng trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Park Eun Bin, Kang Ki Young và Jeon Bae Soo lần lượt đứng thứ 2, thứ 3 và thứ 4 trên bảng xếp hạng. Điều đó cho thấy không chỉ nhân vật chính mà các diễn viên khác của phim cũng đang nổi tiếng. Truyền thông Hàn Quốc nhận định bộ phim đã đưa diễn viên Kang Ki Young ra ánh sáng sau 14 năm ra mắt. Kang Ki Young ngày càng nổi tiếng và được khán giả khen ngợi về diễn xuất. Người xem khen ngợi màn thể hiện của Kang Ki Young trong bộ phim với tư cách người cố vấn của nữ chính.

Kang Tae Oh chủ yếu đóng vai phụ trước khi tham gia Extraordinary Attorney Woo. Ảnh: tvN.

Trước đó, Kang Ki Young ra mắt thông qua nhạc kịch vào năm 2009. Anh đóng vai phụ trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình dài tập như What's Wrong with Secretary Kim?, Oh My Ghost hay Exit…

Ha Yoon Kyung sinh năm 1992 và diễn xuất từ khá lâu. Nhưng tương tự Kang Tae Oh hay Kang Ki Young, cô không được khán giả biết tới dù đóng phim nhiều năm. Phải đến khi bộ phim lên sóng, cô mới được công chúng chú ý. Nữ diễn viên được khán giả yêu mến với diễn xuất có chiều sâu. Khán giả yêu thích cô đến mức hiện tại họ tích cực kêu gọi nữ diễn viên có cơ hội đóng vai chính.

Lý do bộ phim được yêu thích

Extraordinary Attorney Woo gồm 16 tập bắt đầu với tỷ suất người xem 0,9% vào ngày 29/6. Phim nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng khi tỷ suất người xem tăng vọt lên 9,6% sau 6 tập. Theo iMBC, tới tập 8, phim đạt tỷ suất người xem là 13,1%. Số người xem Extraordinary Attorney Woo tăng mạnh qua từng tập.

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Hern Sik giải thích bộ phim có nhân vật (kể cả nhân vật phụ) và nội dung thu hút.

"Phim xây dựng cốt truyện như bộ phim truyền hình pháp luật. Đây là một trong những thể loại được yêu thích nhất. Phim lột tả một nhân vật có giá trị xã hội dù khuyết tật. Nhân vật này không giống những người được miêu tả trước đây trên các phương tiện truyền thông. Cô ấy không chỉ quyến rũ và đáng yêu mà còn có chính kiến", chuyên gia nói với The Korea Times.

Diễn xuất của Park Eun Bin được đánh giá cao. Ảnh: Yonhap News.

"Nhân vật chính không giống bất kỳ nhân vật mọi người từng thấy. Phổ tự kỷ mang lại cho bộ phim sự độc đáo và khác biệt. Thật không dễ để tạo ra câu chuyện gần gũi với đời sống nhưng lại hấp dẫn như vậy. Tuy nhiên, bộ phim làm được điều đó”, Kim nói về lý do phim nổi tiếng.

Trong mỗi tập phim, Woo Young Woo gặp phải các vụ kiện khác nhau và cô ấy giải quyết vụ án bằng cách phi thường, sáng tạo.

Bộ phim mời gọi người xem vào thế giới kỳ quặc nhưng đáng yêu của Woo Young Woo. Yoo Young Woo liên tục phải đối mặt với trở ngại và định kiến ​​dù có tài năng, IQ cao. Tuy nhiên, cô luôn cố gắng để trở thành luật sư giỏi hơn. Moon Ji Won - biên kịch của bộ phim - cho biết cô muốn đưa người xem vào một cuộc hành trình để tìm hiểu về “Woo Young Woo phi thường”.

"Chúng tôi thường đề cập đến những người không điển hình. Họ xa lạ, độc đáo, đặc biệt, ngẫu nhiên, kỳ quặc và phi thường. Những người đó có thể khuấy động sự căng thẳng và đôi khi gây ra rắc rối. Nhưng họ cũng có thể thay đổi và làm phong phú thêm, biến cuộc sống trở nên thú vị hơn. Tôi hy vọng thông qua bộ phim, mọi người có thể cảm nhận được nghị lực phi thường của Young Woo Young", cô nói trong một cuộc phỏng vấn.

Nhà phê bình Kim Hern Sik lưu ý Extraordinary Attorney Woo đáp ứng được nhu cầu của khán giả trong bối cảnh thị trường nội dung hiện nay tràn ngập các thể loại bom tấn, đen tối và hành động. "Extraordinary Attorney Woo là câu chuyện của tuổi mới lớn. Phim chứa đựng câu chuyện lạc quan, chân thành về con người thay vì những quan điểm tiêu cực", ông nói.

Một khán giả theo bộ phim - họ Jung, 29 tuổi - bày tỏ cô yêu thích Extraordinary Attorney Woo vì phim hàn gắn và khiến người xem cảm động.

"Những phim gần đây tôi xem thường khó hiểu và khắc họa những ham muốn sâu sắc của con người cũng như bất công trong xã hội. Phim thú vị và hấp dẫn nhưng cũng gây căng thẳng tinh thần. Extraordinary Attorney Woo không có điều đó. Trong các vụ kiện, không có cái ác tuyệt đối. Mỗi người có lý do và câu chuyện riêng. Điều đó khiến bộ phim dễ đồng cảm hơn", cô nói.