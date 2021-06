Bộ KHĐT nói gì về công ty đăng ký thành lập với số vốn 21,7 tỷ USD?

Lãnh đạo Cục Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết tôn trọng quyền khởi sự kinh doanh của công dân, nhưng sẽ đưa doanh nghiệp vào diện giám sát việc góp vốn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu (Auto Investment Group) vừa đăng ký thành lập với số vốn 500.000 tỷ đồng (khoảng 21,7 tỷ USD ) tại TP.HCM.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo Cục Đăng ký Kinh doanh cho biết ngay sau khi nhận được thông báo về trường hợp trên, Cục đã có văn bản gửi Sở KHĐT TP.HCM để yêu cầu rà soát.

Cục Đăng ký Kinh doanh đề nghị cơ quan chức năng TP.HCM rà lại hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Việc rà soát cho thấy hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, đủ điều kiện cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty xin góp vốn bằng tiền mặt

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tôn trọng quyền khởi sự kinh doanh của công dân, quyền tự quyết, tự khai, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Đăng ký Kinh doanh cũng nhấn mạnh doanh nghiệp mới đăng ký có số vốn rất lớn và lại đăng ký góp vốn bằng tiền mặt.

Do đó, vừa để đảm bảo quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, vừa đảm bảo sự minh bạch và an toàn của môi trường kinh doanh, Cục Đăng ký Kinh doanh đề nghị Sở KHĐT TP.HCM theo dõi việc góp vốn của doanh nghiệp trong 90 ngày, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đăng ký góp 499.998 tỷ đồng bằng tiền mặt, thời hạn góp vốn là ngày 18/8. Ảnh: HC.

“Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát doanh nghiệp. Nếu có việc sửa đổi hồ sơ hay đăng ký lại thì chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý theo pháp luật”, lãnh đạo Cục Đăng ký Kinh doanh nói.

Theo quy định hiện hành, thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời Cục Đăng ký Kinh doanh cũng đề nghị Sở KHĐT TP.HCM cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan để tăng cường công tác quản lý Nhà nước với 2 doanh nghiệp trên, theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn bộ thông tin này cũng được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để tăng cường sự giám sát của cộng đồng.

Tổng giám đốc góp 499.998 tỷ đồng

Auto Investment Group đặt trụ sở chính tại tòa nhà Bitexco Financial Tower (số 2 đường Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM). Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh (sinh năm 1986) làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là lập trình máy vi tính. Bên cạnh đó, Auto Investment Group làm thêm dịch vụ liên quan đến in ấn; bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; sản xuất linh kiện điện tử; bán lẻ đồ điện gia dụng; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

Về phần vốn góp, ông Quốc Anh sẽ góp 499.998 tỷ đồng vào Auto Investment Group, bằng tiền mặt và thời hạn là ngày 18/8. Hai cá nhân còn lại là Nguyễn Thị Diễm Hằng và Lưu Hữu Thiện (cùng trú tại TP Thủ Đức, TP.HCM) mỗi người góp 1 tỷ đồng .

Tháp Bitexco, nơi Auto Investment Group đặt trụ sở. Ảnh: Hải An.

Cũng theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh còn là tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh doanh tự động Toàn cầu (GAB Group), được thành lập cùng ngày với Auto Investment Group. Công ty cũng làm lập trình máy vi tính, có vốn 25.000 tỷ đồng , trụ sở tại tầng 72, tòa nhà Landmark 81.

Ngoài 2 công ty trên, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh còn là CEO và cổ đông chính của một số công ty khác có vốn từ vài tỷ đến vài trăm tỷ đồng.

Đầu năm 2020, có một doanh nghiệp đã đăng ký thành lập tại Hà Nội với số vốn đăng ký 144.000 tỷ đồng (khoảng 6,3 tỷ USD ). Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động trong 59 lĩnh vực. Tuy nhiên, sau 90 ngày (thời hạn góp vốn), doanh nghiệp không thực hiện góp vốn đúng theo cam kết.

Theo Nghị định 50 về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư: “Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi không huy động đủ, đúng thời hạn số vốn đã đăng ký”.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Theo đó, doanh nghiệp buộc phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông bằng số vốn đã góp đối với hành vi vi phạm.