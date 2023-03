Bộ GTVT nói về đề xuất bỏ bảo hiểm bắt buộc với xe máy

Theo Bộ Giao thông Vận tải, quy định về bảo hiểm với xe cơ giới đang được nghiên cứu sửa đổi tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Cử tri đề nghị xem xét lại quy định việc công an giao thông xử phạt khi không mua bảo hiểm môtô, xe máy. Ảnh: Phương Lâm. Bên cạnh kiến nghị tới Bộ Tài chính, cử tri nhiều tỉnh, thành tiếp tục gửi đề xuất đến Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về việc bỏ bắt buộc bảo hiểm xe máy và xem xét lại quy định việc công an giao thông xử phạt người tham gia giao thông khi không mua bảo hiểm môtô, xe máy. Cử tri TP Đà Nẵng cho rằng hiện nay việc giải quyết, xử lý trách nhiệm dân sự đối với bảo hiểm xe máy còn nhiều vấn đề bất cập như khi xảy ra tai nạn giao thông để được cơ quan bảo hiểm đến giải quyết phải chờ đợi lâu, các công đoạn phiền hà; việc bồi thường đòi hỏi nhiều thủ tục khó khăn... "Bảo hiểm xe máy là hợp đồng dân sự nên để người dân tự nguyện mua bảo hiểm; bên cạnh đó, khi có sự việc cần bảo hiểm chi trả thì thủ tục rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho người tham gia", cử tri tỉnh Long An nêu. Trả lời kiến nghị trên, Bộ GTVT cho biết hiện nay, nội dung này đang được nghiên cứu sửa đổi tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. "Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo hiểm của chủ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo quyền lợi của chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ", cơ quan này cho biết. Về kiến nghị khi xảy ra tai nạn và đề nghị chi trả bảo hiểm thì công ty bảo hiểm nhũng nhiễu, gây khó khăn, thủ tục rườm rà khiến người mua gặp nhiều khó khăn trong quá trình đề nghị thanh toán chi trả bảo hiểm của cử tri tỉnh Đắk Lắk hồi tháng 7/2022, Bộ GTVT đề nghị cử tri xác định công ty bảo hiểm đã gây nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người mua bảo hiểm trong quá trình đề nghị thanh toán và chuyển kiến nghị đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam để giải quyết theo thẩm quyền. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc là một trong 4 loại giấy tờ người tham gia giao thông phải có. Ảnh: Phương Lâm. Trước đó, trả lời kiến nghị các cử tri, Bộ Tài chính cho rằng căn cứ quy định pháp luật, kinh nghiệm quốc tế và thực tế triển khai, quy định hiện nay vẫn giữ nguyên quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do pháp luật có liên quan quy định xe cơ giới bao gồm cả ôtô, xe máy Tại Việt Nam, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được quy định đến nay đã được 34 năm, kể từ 1988. "Hiện nay, môtô, xe gắn máy vẫn là nguồn phương tiện vận tải cơ giới chủ yếu và là nguồn gây tai nạn lớn nhất cả nước. Cụ thể, theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tổng số xe máy đã đăng ký tính đến ngày 14/10/2022 là 72 triệu xe, chiếm 63,48% nguyên nhân gây ra tai nạn", Bộ Tài chính cho biết. Theo số liệu thống kê bình quân từ 2017-2021 của các doanh nghiệp bảo hiểm, tỷ lệ chi bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là 19,81%. Riêng về bảo hiểm bắt buộc xe máy năm 2021, số lượng xe được bảo hiểm là 12,4 triệu xe (giảm 3% so với năm 2019). Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm và dự phòng nghiệp vụ là 1.040 tỷ đồng , tỷ lệ bồi thường bảo hiểm cả dự phòng nghiệp vụ là 11%. Độc giả Zing có thể tìm đọc thêm các cuốn sách hay về kinh tế tại Tủ sách kiến thức kinh tế. Các cuốn sách cung cấp cho độc giả nhiều kiến thức về kinh tế vĩ mô, chứng khoán, bất động sản, lạm phát, các cuộc suy thoái từng xảy ra, kinh nghiệm quản lý chi tiêu... Bốn công ty bảo hiểm liên kết ngân hàng bị thanh tra Trong năm 2022, Bộ Tài chính đã thực hiện thanh tra chuyên đề về phân phối bảo hiểm qua ngân hàng đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm và đang trong quá trình hoàn thiện kết luận. Ngân hàng Nhà nước: Xử lý nghiêm ngân hàng 'ép' khách mua bảo hiểm Cơ quan quản lý yêu cầu tổ chức tín dụng nghiêm túc chấn chỉnh, không để xảy ra trường hợp "ép" khách mua bảo hiểm dưới mọi hình thức.