Bộ GD&ĐT nói gì về vụ trùng đề thi khiến 2 cựu giáo viên bị khởi tố

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang phối hợp với Bộ Công an xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 11/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết đang cùng Bộ Công an xem xét xử lý cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo Bộ GD&ĐT, khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, bộ ghi nhận một số yếu tố không bình thường liên quan đến việc luyện thi và đề thi môn Sinh học. Tháng 8/2021, lãnh đạo bộ đã chỉ đạo kiểm tra, lập tổ công tác xác minh, làm rõ các yếu tố liên quan.

Sau quá trình xác minh, ngày 10/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố 2 cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội gồm bà Phạm Thị My và ông Bùi Văn Sâm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà My từng là tổ trưởng tổ ra đề môn Sinh học, còn ông Sâm là thành viên tổ thẩm định đề thi môn này trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Hình ảnh bài giảng trùng với đề thi Sinh học.

Những lùm xùm về việc trùng đề thi môn Sinh học được lan truyền sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Thời điểm đó, thầy Đinh Đức Hiền (giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống giáo dục HOCMAI, Hà Nội) nhận được nhiều ý kiến về sự giống nhau giữa đề thi chính thức và nội dung ôn tập online trước ngày thi của thầy Phan Khắc Nghệ (giáo viên Sinh học, Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Trong các ngày 5/7 và 7/7/2021, thầy Nghệ đã ghi lại 2 video hướng dẫn ôn tập trực tuyến. Trong khi đó, ngày thi môn Sinh học là sáng 8/7.

Sau khi so sánh các mã đề chẵn và lẻ của đề thi chính thức và những tài liệu của thầy Nghệ, ông Hiền cho rằng đề ôn luyện và đề thi chính thức giống nhau tới 80% (32/40 câu). Thậm chí, một số chỗ có sự trùng lặp từng câu chữ một cách chính xác, nguyên vẹn như trong đề thi.

Nói với Zing sau khi kết thúc kỳ thi năm 2021, thầy Phan Khắc Nghệ thừa nhận một số câu mình ôn tập giống y nguyên với đề thi chính thức nhưng đây là những câu được ghi rõ trong sách giáo khoa, ở mức nhận biết kiến thức đơn giản.

"Không có chuyện đề tôi ôn giống đề thi chính thức đến 80%. Đề thi cũng phát triển từ nội dung sách giáo khoa. Tôi giảng bài cũng phát triển kiến thức sách giáo khoa, hai nội dung ấy tất nhiên phải giống nhau", thầy Nghệ cho biết.

Cuối tháng 12/2021, sau khi vào cuộc xác minh, Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an phát hiện một số tồn tại, sơ hở trong ra đề và xây dựng ngân hàng đề thi. Đó là căn cứ để nhà chức trách điều tra, xác minh có dấu hiệu lộ, lọt đề thi trước khi khởi tố 2 bị can trên.