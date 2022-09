Bỏ động cơ V8, Mercedes-AMG C 63 S 2023 có gì để đấu BMW M3?

Mercedes-AMG C 63 S E Performance có hiệu suất vượt trội so với BMW M3. Nhưng việc loại bỏ động cơ V8 cũng khiến mẫu xe này bớt tính thể thao.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2023 đã được loại bỏ động cơ V8 và thay bằng hệ truyền động plug-in hybrid.

Kể từ ngày chiếc BMW E30 M3 và Mercedes 190E ra đời, cuộc chiến giữa BMW và Mercedes trong nhóm sedan hạng sang cỡ nhỏ kéo dài trong nhiều thập kỷ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Một năm sau khi BMW giới thiệu mẫu M3 mới, Mercedes-AMG cũng giới thiệu C 63 S 2023, đối trọng xứng tầm trên mọi mặt.

Ở thế hệ mới, Mercedes-AMG C 63 S có nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt là động cơ V8 "huyền thoại" không còn được sử dụng, thay vào đó là động cơ 4 xy-lanh 2.0L.

Có không ít hoài nghi về khả năng cạnh tranh về mặt hiệu suất của C 63 S với động cơ 6 xy-lanh của M3, khi mẫu xe này đã được loại bỏ một nửa số xy-lanh lẫn dung tích động cơ.





Liệu hệ truyền động plug-in hybrid mới trên C 63 S 2023 có thể chiếm được trái tim và khối óc của những tín đồ tốc độ nói chung và những người ái mộ AMG nói riêng, vốn dành tình cảm đặc biệt với động cơ V8?

Ngoại hình: Mercedes-AMG C 63 S cơ bắp, BMW M3 gây tranh cãi

Thế trận cuộc chiến giữa Mercedes và BMW luôn thay đổi qua từng thế hệ C 63 và M3. Cả hai thương hiệu đều mang đến sự so kè về mặt thiết kế. Nhưng lần này, Mercedes-AMG C 63 S đang được đánh giá cao hơn. So với C-Class tiêu chuẩn, C 63 trông bề thế hơn do dài hơn 84 mm, phần đầu xe rộng hơn 76 mm.

Các thanh dọc trên lưới tản nhiệt Panamericana hướng cái nhìn đến một yếu tố đặc trưng trên nắp capo - hai đường gân nổi gợi ý về một động cơ khổng lồ bên dưới, cùng một khe gió nhỏ góp phần làm mát khoang động cơ. Đây là điểm thiết kế mang tính gợi tưởng về quá khứ, thực tế khối động cơ trên C 63 S E Performance không lớn đến vậy.





Thiết kế cản trước và cản sau mới tạo nên kiểu dáng mạnh mẽ và cơ bắp, các chi tiết bên hông xe đặc trưng của AMG, cánh gió phía sau nổi bật, hốc gió trên chắn bùn được sơn đen, bốn ống xả hình thang và mâm xe hợp kim 19 inch tiêu chuẩn.

Các chi tiết đáng chú ý khác gồm huy hiệu "Turbo" và " E Performance" màu đỏ nổi bật trên vòm bánh. C 63 S 2023 cũng là mẫu xe đầu tiên có biểu tượng AMG màu đen thay cho biểu tượng của Mercedes trên nắp capo.

Bên kia chiến tuyến, ngày BMW M3 mới được giới thiệu cũng sinh ra nhiều tranh cãi về thiết kế của mẫu xe này. Không có quá nhiều gợi tưởng về các mẫu xe "tiền nhiệm", thay vào đó là một cái nhìn hoàn toàn mới lạ với lưới tản nhiệt ngoại cỡ, vòm bánh xe rộng hơn 3-Series. Nó mạnh mẽ, nhưng thiếu sự khéo léo.

Ngoài phần đầu xe gây tranh cãi, các chi tiết còn lại trên M3 tinh tế hơn, như gương chiếu hậu kiểu M truyền thống, hốc gió trên chắn bùn sơn đen. Phần đuôi của BMW M3 được đánh giá là góc nhìn đẹp nhất, với cánh gió trên cửa cốp được thiết kế bắt mắt và cụm 4 ống xả tròn thể thao.





Mâm xe so le 18/19 inch trên M3 tiêu chuẩn có vẻ hơi nhỏ so với tổng thể chiếc xe, trong khi đó biến thể Competition có mâm 19/20 inch hài hòa hơn, đồng thời tạo cảm giác hung hãn hơn, xứng tầm với một mẫu xe hiệu suất cao.

Về ngoại hình, Mercedes-AMG C 63 S 2023 phần nào chiếm ưu thế so với BMW M3. Mẫu xe của BMW cần các gam màu tối để tạo sự gắn kết trong thiết kế, trong khi chiếc xe của AMG hài hòa hơn. Mercedes-AMG đã làm theo công thức quen thuộc, cách tiếp cận thận trọng hơn là gây sốc, và nó đã phát huy tác dụng.

Động cơ: lớn hơn không đồng nghĩa sẽ mạnh hơn

Với C 63 S 2023, AMG đã làm mất lòng cơ số tín đồ của mình. Thương hiệu này nổi danh với động cơ V8 khổng lồ trong suốt 2 thập kỷ và tạo nhiều dấu ấn ở phân khúc sedan thể thao. Việc giảm một nửa số xy-lanh lẫn dung tích động cơ đã tạo ra sự nghi ngờ về hiệu suất.

Dưới nắp capo của C 63 S là khối động cơ 4 xy-lanh 2.0L tăng áp điện tử, kết hợp cùng hệ thống hybrid, giúp giảm độ trễ trong mỗi cú đạp ga. Động cơ này có công suất 469 mã lực và mô-men xoắn 545 Nm, biến C 63 S trở thành mẫu C-Class mạnh nhất và là mẫu xe động cơ 4 xy-lanh mạnh nhất thế giới.

Trong khi đó với động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng 3.0L lớn hơn, BMW M3 cũng chỉ nhỉnh hơn C 63 S 4 mã lực và 5,4 Nm. Nhìn về số liệu này, có vẻ cả 2 mẫu xe khá cân bằng về mặt hiệu suất.

Thực tế không phải vậy, AMG đã loại bỏ C 63 "tiêu chuẩn", mẫu xe hiện tại có tên C 63 S E Performance, với hỗ trợ từ hệ thống plug-in hybrid, có thêm 201 mã lực từ động cơ điện ở bánh sau, tối đa 10 giây trong mỗi lần bứt tốc (trong khi công suất liên tục là 94 mã lực). Cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện là bộ pin 6,1 kWh.

Tổng công suất mà Mercedes-AMG C 63 S E Performance đạt được là 671 mã lực, hoàn toàn vượt trội so với mức 503 mã lực trên BMW M3 Competition. Ấn tượng hơn là mức mô-men xoắn kết hợp lên đến 1.020 Nm.

Khối động cơ "hoành tráng" này đi kèm với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AMG Performance 4MATIC+ và hộp số tự động 9 cấp, động cơ điện ở trục sau có bộ truyền động 2 cấp riêng và bộ vi sai chống trượt.

Ngược lại, BMW M3 có 2 tùy chọn hệ dẫn động, gồm RWD tiêu chuẩn và AWD trên bản Competition. Bất chấp mức công suất và mô-men xoắn lớn của AMG C 63 S E Performance, BMW M3 không quá lép vế về tốc độ. Mẫu xe này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây, trong khi C 63 S là 3,3 giây.

Cả hai mẫu xe đều được giới hạn tốc độ tối đa ở mức 250 km/h, nhưng BMW cung cấp tùy chọn "mở khóa" trên M3 để đạt tốc độ tối đa lên đến 290 km/h, trong khi trên C 63 S E Performance chỉ là 280 km/h.

Vận hành: C 63 S linh hoạt, M3 phấn khích

Mercedes chưa tiết lộ khối lượng của C 63 S, nhưng với việc có thêm động cơ điện và bộ pin, có thể xe sẽ nặng hơn trước. Bù lại, mô-men xoắn lớn chính là lợi thế của mẫu xe này trong khả năng bứt tốc.

Các yếu tố hiệu suất vận hành khác của 2 mẫu xe còn nằm ở hệ thống treo và phanh. AMG trang bị cho C 63 mới giảm xóc thích ứng và lò xo thép, hệ thống đánh lái bánh sau lên đến 2,5 độ. Hệ thống phanh của C 63 S E Performance gồm kẹp phanh 6 piston ở bánh trước và kẹp phanh piston đơn phía sau.

Giống với đối thủ, BMW M3 cũng được trang bị hệ thống treo thích ứng, phanh trước 6 piston và phanh sau piston đơn. Tuy nhiên xe không linh hoạt bằng C 63 S do không được trang bị hệ thống đánh lái bánh sau.

Mặt khác, cảm giác phấn khích sau tay lái là "đặc sản" đối với các dòng xe hiệu suất cao của BMW, và M3 cũng không ngoại lệ. Khối động cơ 6 xy-lanh cho âm thanh uy lực và góp phần mang đến trải nghiệm lái giàu cảm xúc. Trong khi đó động cơ 4 xy-lanh 2.0L của Mercedes-AMG C 63 S E Performance lại tỏ ra "hiền" hơn.

Để khắc phục điều này, Mercedes-AMG đã trang bị cho C 63 S hệ thống thu âm thanh từ ống xả, sau đó phát ngược vào cabin thông qua hệ thống loa. Tất nhiên, điều này cũng không thể sánh bằng thứ âm thanh chân thật mà BMW M3 mang lại.

Nội thất: C 63 S bóng bẩy nhưng không thực dụng bằng M3

Những chiếc xe sedan hạng sang cỡ nhỏ, thậm chí là sedan thể thao cũng đều có mục tiêu làm hài lòng đa dạng khách hàng, yêu cầu về mặt tiện nghi, độ thoải mái phải tỷ lệ thuận hoặc chí ít là xứng tầm với hiệu suất. BMW M3 và Mercedes-AMG C 63 S E Performance đều thể hiện tốt ở phương diện này.





Cả 2 đều có cấu hình 5 chỗ ngồi, tuy nhiên hàng ghế sau không mấy thoải mái. Mọi tiện nghi, tính năng tốt nhất trên xe đều tập trung ở hàng ghế trước.

Trên Mercedes-AMG C63 S 2023, xe có ghế trước thể thao AMG Performance, bọc da đục lỗ, phần ôm hông chắc chắn và tựa đầu cố định có huy hiệu AMG. Tính sang trọng và thể thao được kết hợp trên hàng ghế này, vừa giúp người lái cảm thấy tự tin hơn khi đi tốc độ cao, nhưng vẫn có độ thoải mái cần thiết.

Vô lăng AMG 5 chấu tích hợp các nút điều khiển, bọc da Alcantara cho cảm giác cầm nắm chắc chắn. Bộ điều khiển AMG trên C 63 S E Performance cho phép người lái thay đổi giao diện màn hình và có thể cài đặt tính năng truyền động nhanh chóng.

Mặt đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng MBUX 11,9 inch đặt dọc trên bảng điều khiển trung tâm, giao diện hiển thị trực quan và khá sắc nét. Ngoài ra, xe còn có màn hình hiển thị kính lái HUD.

BMW M3 cũng không kém cạnh khi được trang bị ghế M Performance với đệm lớn, phần lưng làm bằng sợi carbon. Tuy nhiên kiểu dáng của bộ ghế này không ấn tượng bằng C 63 S.





Điểm "ăn tiền" của BMW M3 chính là hệ thống giải trí iDrive 8 mới nhất, với cụm màn hình kích thước lớn trải dài trên taplo và có cách bố trí hài hòa hơn đối thủ, màn hình trung tâm 14,9 inch.

Ngoài ra, vô lăng trên BMW M3 cũng đơn giản và thân thiện hơn với người dùng, đặc biệt là khi sử dụng các tính năng liên quan đến hiệu suất. Nút bấm vật lý trên vô-lăng của M3 rõ ràng dễ thao tác hơn phím cảm ứng của C 63 S E Performance.

Kết luận: C 63 S E Performance đã đánh đổi "linh hồn"

Cuộc chiến giữa BMW M3 và Mercedes-AMG C 63 S E Performance sẽ cần thêm thời gian mới có thể khẳng định đâu là chiếc xe vượt trội hơn. Hệ truyền động mới trên C 63 S 2023 xứng đáng được xem là một kỳ quan về kỹ thuật, khi vẫn đảm bảo dung hòa giữa tốc độ ấn tượng và sự êm ái từ động cơ điện.

Nhưng xét về cảm xúc mà người dùng tìm kiếm ở một mẫu xe thể thao, C 63 S E Performance đã phải đánh đổi. Một chiếc xe thể thao phải có linh hồn.

Tiếng ồn động cơ, cảm giác phấn khích, sức mạnh và khả năng xử lý của chiếc xe là những điều tạo nên linh hồn đó. Việc phải sử dụng loa để "giả lập" thứ âm thanh đặc trưng trước đây là điều mà các tín đồ AMG không hề mong muốn.





C 63 S vẫn có thể thổi bay những người ngồi sau tay lái với những đặc tính cơ khí của mình, nhưng chiếc xe đang thiếu đi một linh hồn. Sẽ không còn ai nhận ra sự xuất hiện của một chiếc C 63 từ cách đó cả km nhờ tiếng gầm rú của động cơ.

Bên kia chiến tuyến, BMW M3 không phải là chiếc xe làm hài lòng tất cả nhờ ngoại hình, nhưng cảm giác chân thực và một linh hồn thể thao là thứ giúp M3 thu hút những ai yêu tốc độ.