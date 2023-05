Bộ Công Thương: Việt Nam nhập lượng điện rất nhỏ từ Lào và Trung Quốc

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, Việt Nam mua điện từ Lào, Trung Quốc với sản lượng tương đối nhỏ và không phải thiếu mới nhập khẩu.

TP Móng Cái cắt điện để đấu nối đường dây 110 kV Móng Cái - Đông Hưng. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Chiều 26/5, Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin về tình hình cung ứng điện. Thứ trưởng Đặng Hoàng An cho biết trong 4 tháng đầu năm phụ tải tương đối nhẹ. Tuy nhiên, đến tháng 5, sản lượng trung bình lên đến 808 triệu kWh/ngày. Riêng trong ngày 19/5, sản lượng trung bình tăng lên tới 923 kWh.

"Tình hình cung ứng điện đã cải thiện sau nhiều chỉ đạo của Thủ tướng. Các giải pháp là đảm bảo ổn định vận hành của các nhà máy điện trong mùa khô, nếu có sự cố sẽ tìm cách khắc phục nhanh nhất", ông nói.

Việt Nam đã nhập khẩu điện Trung Quốc từ năm 2005

Liên quan đến vấn đề nhập khẩu điện từ các nước láng giềng như Lào, Trung Quốc thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết hiện nay Việt Nam có các đường dây nối với các nước láng giềng, như liên kết qua đường dây 220 kV với Lào, Trung Quốc qua đường dây 110 kV.

Thứ trưởng đánh giá sản lượng điện nhập khẩu tương đối nhỏ như Lào khoảng 7 triệu kWh, Trung Quốc khoảng 4 triệu kWh. Trong khi sản lượng điện của miền Bắc lên tới 450 triệu kWh thì tổng sản lượng điện nhập khẩu chỉ khoảng 10 triệu kWh.

"Nguồn điện này không hẳn thiếu thì mới nhập khẩu mà chúng ta đã mua điện Trung Quốc từ năm 2005 qua Lào Cai và Hà Giang, còn nhập khẩu với Lào theo chương trình của Chính phủ. Theo đó, sẽ nhập khẩu khoảng 5.000 MW vào năm 2030, 3.000 MW vào năm 2035, nhập từ Lào cơ bản là thủy điện", ông nói.

Dự án đường dây 220 kV Nậm Mô - Tương Dương là công trình truyền tải điện thứ 2 phục vụ nhập khẩu điện từ Lào (sau đường dây 220 kV Xekaman 1 - Pleiku 2). Ảnh: EVN.

Đối với nguồn năng lượng điện tái tạo trong nước, Thứ trưởng Đặng Hoàng An cho biết đang cung ứng hàng trăm triệu kWh/ngày, chiếm 1/9 sản lượng điện cả nước. Đóng góp rất lớn song thực chất sản lượng của điện gió tương đối thấp, bởi còn phụ thuộc hướng gió, tốc độ gió. Sản lượng gió chỉ đạt 56% công suất dự kiến.

Thứ trưởng nhấn mạnh sắp tới vẫn phải có các nguồn linh hoạt để đáp ứng tỷ trọng điện trong nước.

Về giải pháp cung ứng điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh một giải pháp quan trọng là tất cả nhà máy điện, các đơn vị có nhà máy điện bằng mọi giải pháp phải lo đủ nhiên liệu như than, dầu, khí. Trong trường hợp than chưa đủ thì phải vay than của đơn vị khác. Thủ tướng cũng giao TKV phải đáp ứng đủ nhu cầu than cho các nhà máy điện.

"Bộ cũng yêu cầu EVN điều tiết các hồ chứa một cách hợp lý. Đồng thời phải triệt để tiết kiệm điện", Thứ trưởng nói và nhấn mạnh tiết kiệm điện là giải pháp quan trọng nhất trong bối cảnh hiện nay.

Dự báo thời gian tới, ông An cho biết sản lượng điện phụ tải sẽ cao hơn kế hoạch và có thể tăng lên mức 830 triệu kWh/ngày, đặc biệt ở khu vực miền Bắc.

5 dự án điện tái tạo đủ điều kiện vận hành thương mại

Liên quan đến đàm phán giá với các dự án điện tái tạo chuyển tiếp, ông cho biết Bộ đã yêu cầu EVN khẩn trương đàm phán hoàn tất đàm phán giá tạm thời cho các nhà máy điện gió, điện mặt trời.

Đến nay, có 85 dự án không kịp giá FIT có công suất 4.736 MW, trong đó có 77 dự án điện gió công suất 4.185 MW, 8 dự án điện mặt trời công suất 550 MW. Trong đó, 52 dự án với tổng công suất 3.155 MW đã gửi hồ sơ và còn 33 dự án chưa gửi hồ sơ. Có 39 dự án với 2.363 MW đề xuất EVN ký sớm với giá điện tạm thời ở mức giá 50%.

Đáng chú ý, có 16 dự án đã hòa lưới điện để thí nghiệm, chưa thể vận hành thương mại. Có 5 dự án tổng công suất 391 MW đủ điều kiện vận hành thương mại. "Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo EVN các vướng mắc liên quan đến đấu nối của các dự án điện tái tạo chuyển tiếp thì tập đoàn phải khẩn trương tháo gỡ", ông An nói.

Về những khó khăn, vướng mắc khi đàm phán giá cũng như huy động điện tái tạo chuyển tiếp, Bộ Công Thương cho biết có nhiều chủ đầu tư vi phạm các quy định pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng…

Theo đó, các dự án này chưa đáp ứng các thủ tục pháp lý, chưa thể đàm phán giá với EVN. Một số chủ đầu tư đã được yêu cầu bổ sung hồ sơ từ cuối tháng 3, nhưng sau 2 tháng vẫn không bổ sung được.

Đối với các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp còn vướng mắc thủ tục pháp lý, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chức trực thuộc cũng như đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác thẩm định thiết kế, thiết kế điều chỉnh (nếu có) và kiểm tra công tác nghiệm thu theo thẩm quyền.