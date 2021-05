Bộ Công an xác minh vụ hàng nghìn CMND bị rao bán

Trung tướng Tô Ân Xô cho rằng cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hàng nghìn CMND đó bị lộ ra từ đâu để xử lý bởi rất nhiều nơi yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân.

Sáng 17/5, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Cục An ninh mạng cùng các đơn vị liên quan đã vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin hàng nghìn CMND được cho là của công dân Việt Nam bị rao bán trên mạng.

Theo ông Xô, những hình ảnh được lan truyền cho thấy các mẫu giấy tờ bị rao bán là mẫu CMND cũ, không phải loại thẻ căn cước gắn chip mới.

"Cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hàng nghìn CMND đó bị lộ ra từ đâu để xử lý", tướng Xô nói, Theo ông Xô, đối với giấy tờ tùy thân, rất nhiều nơi có thể yêu cầu người dân cung cấp như ngân hàng, hàng không hay một số lĩnh vực kinh doanh cũng đòi hỏi cung cấp CMND.

Chánh văn phòng Bộ Công an nhận định thông tin cá nhân của hàng nghìn người có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, trong đó "không thể không đề phòng những mục đích xấu". Do đó, ngay sau khi nắm bắt thông tin, các đơn vị liên quan của Bộ Công an đã vào cuộc để kiểm tra.

Ảnh chụp 2 mặt CMND của nhiều người bị rao bán. Ảnh: T.A.

Theo trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học của Bộ Công an, thực tế điều tra cho thấy rất nhiều nguồn có thể để lộ lọt thông tin cá nhân của người dân. Trong đó, một số dịch vụ cho vay hay hiệu cầm đồ là những nơi có nguy cơ cao.

Ngoài ra, tin tặc cũng có thể đánh cắp thông tin từ các đơn vị quản lý dữ liệu cá nhân, nhất là các nơi thực hiện giao dịch hành chính yêu cầu người dân cung cấp CMND, thẻ căn cước...

"Để lộ thông tin cá nhân là rất nguy hiểm", ông Hiếu dẫn chứng người bị lộ thông tin có thể gặp phiền toái khi phải nhận hàng loạt tin nhắn, thư mời chào dịch vụ, quảng cáo bán hàng hóa.

Ở mức nghiêm trọng hơn, trung tá Đào Trung Hiếu nhận định các thông tin cá nhân có thể bị kẻ phạm tội lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ để mạo danh mở tài khoản ngân hàng.

Đề cập thông tin có người đang rao bán khoảng 17 GB dữ liệu được cho là thông tin cá nhân của người Việt Nam, ông Hiếu đặt ra 2 khả năng nghi vấn. Nếu 17 GB dữ liệu chứa thông tin cá nhân, ảnh chụp CMND của hàng nghìn người thì hậu quả sẽ khó lường.

Còn trường hợp người rao bán không có hoặc chỉ có thông tin của một vài cá nhân nhưng phao tin rằng đang có trong tay rất nhiều, thì không loại trừ khả năng người này chào bán để yêu cầu khách hàng đặt cọc tiền. Sau khi nhận được đặt cọc, người bán sẽ chặn liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản.