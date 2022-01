Bộ Công an xác minh 11 dự án của Tân Hoàng Minh

Cơ quan điều tra đề nghị UBND Hà Nội và nhiều sở cung cấp những văn bản pháp lý liên quan đến các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Chiều 12/1, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cho biết cơ quan này đã gửi công văn phúc đáp văn bản đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc xác minh, làm rõ quá trình thực hiện 11 dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện.

"Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi công văn cho Bộ Công an từ ngày 27/12/2021, tức 5 ngày sau khi cơ quan công an có đề nghị", đại diện sở này thông tin song chưa cung cấp nội dung phúc đáp của đơn vị đối với các dự án của Tân Hoàng Minh.

Động thái trên diễn ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị UBND thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng và Cục Thuế Hà Nội cung cấp những văn bản pháp lý liên quan đến các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh ở Hà Nội để xác minh, làm rõ thông tin về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch xây dựng, kế hoạch giao đất và nghĩa vụ tài chính của các dự án.

Lô đất mang ký hiệu 3-12 khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Chí Hùng.

11 dự án trong diện xác minh gồm: D'.Le Pont D'or Hoàng Cầu, chung cư D'.Palais De Louis Nguyễn Văn Huyên, D'San Raffles Hàng Bài, D'.Le Roi Solei Quảng An Tân Hoàng Minh, D'.El Dorado 1 Phú Thượng, D'El Dorado 2 Phú Thành, D'Capital Trần Duy Hưng, Summit Building Trần Duy Hưng, D'Jardin Royal Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt, Tân Hoàng Minh Lò Đúc và Tân Hoàng Minh Hoàng Mai.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, chưa thông tin cụ thể về sự việc trên. Tuy nhiên, ông Xô nhấn mạnh về nguyên tắc, Bộ Công an sẽ thực hiện một số công việc theo chức năng, nhiệm vụ khi có những vấn đề về an ninh kinh tế, xã hội.

Những ngày qua, Tân Hoàng Minh gây xôn xao giới đầu tư bất động sản sau khi Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (công ty con của tập đoàn này) xin bỏ cọc lô đất đấu giá 24.500 tỷ đồng ở Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TP.HCM).