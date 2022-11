Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ ở TP.HCM

Hàng trăm cảnh sát thuộc Bộ Công an phối hợp với công an các tỉnh thành phía Nam khám xét nhiều địa điểm ở TP.HCM, Đồng Nai, bắt giữ 14 người trong đường dây đánh bạc quy mô lớn.

Lấy lời khai người liên quan đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đang lấy lời khai để làm rõ vai trò của các nghi phạm trong đường dây đánh bạc quy mô 30.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá.

Ngày 22/11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM và một số tỉnh thành phố phía nam vừa bắt giữ 14 người để điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc với quy mô 30.000 tỷ đồng .

Theo cảnh sát, đường dây đánh bạc này do các nghi phạm người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia. Việc đánh bạc được tổ chức tại TP.HCM và một số tỉnh thành phố phía nam với hình thức đánh bạc truyền thống, cá cược bóng đá trên các trang web như Bong88.com, Agbong88.com.

Cảnh sát lấy lời khai các nghi phạm trong đường dây đánh bạc. Ảnh: M.D.



Nhóm cầm đầu đường dây cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý tài khoản tổng và chia các tài khoản nhỏ giao lại cho các con bạc để tham gia đặt cược. Việc tính toán giao nhận tiền thắng thua được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản.

Bước đầu, nhà chức trách xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hoạt động khoảng 3 năm, với số tiền thắng thua lên đến 30.000 tỷ đồng .

Tang vật bị cảnh sát niêm phong. Ảnh: M.D.

Theo nhà chức trách, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2022, trong ngày 21/11 và 22/11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp cùng công an các tỉnh thành phía nam khám xét khẩn cấp 14 địa điểm, bắt giữ 14 người tham gia đường dây.

Bộ Công an cho biết trong thời gian tới, đơn vị sẽ chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; phối hợp với các ngành tư pháp đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh. Cảnh sát khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng.